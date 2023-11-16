На Запорожской АЭС произошел блекаут из-за обесточивания шестого энергоблока

14 ноября 2023 года из-за некомпетентных действий российских захватчиков произошел частичный блекаут на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

"В настоящее время оккупационное руководство станции выясняет причины обесточивания и решает, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями", - отметили в "Энергоатоме".

Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, находящихся на площадке временно оккупированной атомной станции.

"Из-за полной непрофессионализма российских окупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасные случаи его отказов. В то же время пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", - отметили в "Энергоатоме".

Там в очередной раз подчеркнули, что Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом", потому что так гарантируется соблюдение ядерной и радиационной безопасности объекта.

Заметим, что с начала оккупации Запорожской АЭС рашистами там произошло 7 полных блекаутов. Такие события угрожали всему континенту, ведь оккупанты не несут ответственности за ядерную и радиационную безопасность станции.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.