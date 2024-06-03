Як відкрити ФОП у 2024 році: що потрібно

Багато людей зараз відкривають власну підприємницьку діяльність. Та потрібно розрахувати всі варіанти для вдалого початку такої діяльності. Якщо ви впевнені, що ви розрахували бізнес-план та економічно всі ризики порахували або хочете працювати на себе, то ми розповімо вам як краще податись на ФОП та правильно його відкрити. Також підприємці, незалежно від того, чи вони оподатковані за загальною, чи спрощеною системою, можуть бути або платниками, або неплатниками ПДВ (податку на додану вартість).

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Для чого відкривати ФОП?

Це найзручніший та найпростіший спосіб почати бізнес. Вам не потрібно реєструвати юридичну особу та виплачувати собі заробітню плату. Ви можете здійснювати будь-яку діяльність, яка не є протизаконна в Україні та сплачувати податки, що зменшить ваші ризики потрапити на штраф або за грати.

Види ФОП та під які відсотки?

Група 1 Група 2 Група 3 Максимальна сума доходу за рік Приблизно 1,1 млн грн Приблизно 5,5 млн грн Приблизно 7,8 млн грн Максимальна кількість найманих працівників 0 До 10 Немає обмежень Дозволені види діяльності Роздрібна торгівля на ринках, побутові послуги (згідно з КВЕД) Надання послуг населенню та іншим підприємцям, виробництво, торгівля, ресторанне господарство Немає обмежень, окрім заборонених для "єдинників" Розмір єдиного податку Приблизно 300 грн Приблизно 1300 грн 5% від доходу

Як обрати КВЕД?

КВЕД - код за класифікатором види економічної діяльність. Його важливо обрати, щоб в подальшому податкова знала, яким саме видом діяльності займається підприємець.

Уточніть обрану сферу діяльності, відповідно до КВЕДу, щоб чітко визначити напрямок вашої бізнес-діяльності. Наприклад, якщо ви спеціалізуєтеся на оптовій торгівлі госптоварами, ваш КВЕД буде 46.4. Для роздрібної торгівлі аналогічним видом продукції є КВЕД 47.5 (спеціалізовані магазини) або КВЕД 47.1 (неспеціалізовані магазини).

Якщо ви маєте намір займатися і оптовою, і роздрібною торгівлею, вказуйте обидва КВЕДи. Крім того, якщо ви маєте плани розвивати інтернет-торгівлю, додайте КВЕДи 47.91 (продажі через Інтернет) і 46.19 (посередницька діяльність у торгівлі).

Навіть якщо деякі види діяльності зараз неактуальні, важливо врахувати можливі майбутні напрямки, наприклад, додавши КВЕД 47.78 (роздрібна торгівля невживаними товарами) або КВЕД 63.12 (веб-портали), якщо плануєте розвивати маркетплейс для різних товарів.

Яка процедура відкриття ФОП?

В першу чергу треба обрати КВЕДу та визначити систему оподаткування, групу платника ЄСВ для ФОП

Для відкриття ви можете обрати дві системи:

Загальна система підходить для корпорацій з великим персоналом і високими оборотами, де будь-який вид бізнесу допустимий, а оподаткування базується на відсотку від місячного чистого прибутку.

Спрощена система ідеально підходить для малих підприємств з невеликою кількістю працівників та скромними доходами. Підприємці в цьому випадку сплачують єдиний податок (ЄП) – фіксовану суму або відсоток від загального доходу.

Надалі, обравши КВЕД ви можете оформити ФОП через ЦНАП або державного реєстра.

Зараз роздивимось формат оформлення через ЦНАП :

подайте заяву на відкриття ФОП на місці.

надайте паспорт та ІПН.

Якщо потрібно, напишіть заяву на спрощену систему оподаткування. Орієнтовно через 12-24 години ви отримаєте витяг з ДБР.

Як відкрити ФОП через Дію?

Для подачі ФОП через Дію вам потрібно спочатку авторизуйтесь через банк. Далі знайдіть вкладку відкриття ФОП та подайте заяву де вкажете всю інформацію та тип оподаткування.

Якщо все вірно то ви отримаєте повідомлення про реєстрацію ФОП. Також вам буде доступний витяг з Єдиного держреєстру. Він має юридичну силу.

Можливі відмови через відкриття ФОП

Є ряд причин через які вам можуть не відкрити ФОП. Зазвичай це:

ви є діючим депутатом

у вас судова заборона на відкриття ФОП

ви вже зареєстровані як ФОП

намагаєтесь оформити діяльність, яка не є законною

подаються документи неуповноваженою людиною.

Скільки треба платити за ФОП?

Для фізичних підприємців є різні сума податків, які не пов'язані з ПДВ, в залежності від їх групи.

1 та 2 група ФОП платять єдиний податок щомісячно до 20-го числа. Для першої групи він становить 268,4 грн, для другої ж: 1340 грн.

3 група поділяється на дві підгрупи:

ті, хто платить ПДВ, в них 3% ЄП

хто не є платниками ПДВ, в них 5% ЄП

Ставка ЄСВ для всіх груп однакова: 1562 грн за кожен місяць, щоквартально.

Хто не платить єдиний податок?

Є види підприємців, який по закону не можуть бути платниками ЄП. Цей перелік включає такі види діяльності:

проведення азартних ігор, парі

обмін валюти

виготовлення та експорт або імпорт підакцизних товарів

видобуток та виготовлення коштовних металів та каміння, не для продажу та виготовлення для особистого використання.

видобуток корисних копалин

Крім цього, не можуть обрати спрощену систему оподаткування такі підприємці, які займаються:

Торгівлею предметами мистецтва й антикваріату, організацією аукціонів із виробами мистецтва чи антикваріату. Поштовими послугами (крім кур’єрської пошти) та послугами зв’язку (крім діяльності, яка не ліцензується).

Усі ці підприємці зобов'язані працювати лише на загальній системі оподаткування.

Що потрібно подавати у податкову?

Для першої та другої групи потрібно подавати декларацію та звітність по ЄСВ раз на рік (за 60 днів до закінчення звітного року)

Також завдяки спрощеній системі оподаткування можна подавати онлайн через Дію або особистий кабінет платника.

Для 3 групи потрібно подавати декларацію кожен квартал та в кінці року звітність по ЄСВ.

А ті підприємці третьої групи, які оподатковуються ПДВ, повинні включати суму податку на додану вартість у ціну своїх товарів або послуг та оформлювати податкові накладні для всіх своїх комерційних операцій.

Щомісяця вони повинні подавати електронні декларації з ПДВ. Суму вказаного в декларації ПДВ підприємці повинні сплатити протягом 10 календарних днів після закінчення строку подання декларації.

Що буде якщо працювати без ФОПа?

Якщо ви маєте постійний дохід та працюєте на себе без ФОП вам буде виписаний штраф у розмірі 340 грн за кожну невчасно або неподану декларацію.