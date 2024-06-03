Как открыть ФОП в 2024 году: что нужно

Многие сейчас открывают собственную предпринимательскую деятельность. Но нужно рассчитать все варианты для успешного начала такой деятельности. Если вы уверены, что вы рассчитали бизнес-план и экономически все риски посчитали или хотите работать на себя, мы расскажем вам как лучше пойти на ФОП и правильно его открыть. Также предприниматели, независимо от того, обложены ли они по общей или упрощенной системе, могут быть либо плательщиками, либо неплательщиками НДС (налога на добавленную стоимость).

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Зачем открывать ФОП ?

Это самый удобный и простой способ начать бизнес. Вам не нужно регистрировать юридическое лицо и выплачивать заработную плату. Вы можете осуществлять любую деятельность, не противозаконную в Украине и уплачивать налоги, что уменьшит ваши риски попасть на штраф или за решетку.

Виды ФОП и под какие проценты?

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Максимальная сумма дохода за год Приблизительно 1,1 млн грн Приблизительно 5,5 млн грн Приблизительно 7,8 млн грн Максимальное количество наемных работников 0 До 10 Нет ограничений Разрешенные виды деятельности Розничная торговля на рынках, бытовые услуги (согласно КВЭД) Предоставление услуг населению и другим предпринимателям, производство, торговля, ресторанное хозяйство Нет ограничений, кроме запрещенных для "единщиков" Размер единого налога Приблизительно 300 грн Приблизительно 1300 грн 5% от дохода

Как выбрать КВЭД?

КВЭД – код по классификатору виды экономической деятельности. Его важно выбрать, чтобы в дальнейшем налоговая знала, каким видом деятельности занимается предприниматель.

Уточните выбранную сферу деятельности в соответствии с КВЭДом, чтобы четко определить направление вашей бизнес-деятельности. Например, если вы специализируетесь на оптовой торговле хозтоварами, ваш КВЭД будет 46.4. Для розничной торговли аналогичным видом продукции является КВЭД 47.5 (специализированные магазины) или КВЭД 47.1 (неспециализированные магазины).

Если вы намерены заниматься и оптовой, и розничной торговлей, указывайте оба КВЭДа. Кроме того, если у вас есть планы развивать интернет-торговлю, добавьте КВЭДы 47.91 (продажи через Интернет) и 46.19 (посредническая деятельность в торговле).

Даже если некоторые виды деятельности сейчас неактуальны, важно учесть возможные будущие направления, например, добавив КВЭД 47.78 (розничная торговля непотребляемыми товарами) или КВЭД 63.12 (веб-порталы), если планируете развивать маркетплейс для разных товаров.

Какова процедура открытия ФОП ?

В первую очередь нужно выбрать КВЭД и определить систему налогообложения, группу плательщика ЕСВ для ФОП

Для открытия вы можете выбрать две системы:

Общая система подходит для корпораций с большим персоналом и высокими оборотами, где любой вид бизнеса допустим, а налогообложение базируется на проценте от месячной чистой прибыли.

Упрощенная система идеально подходит для малых предприятий с небольшим количеством трудящихся и скромными доходами. Предприниматели в этом случае уплачивают единый налог (ЕН) – фиксированную сумму или процент от общего дохода.

В дальнейшем, выбрав КВЭД вы можете оформить ФОП через ЦНАП или государственный реестр.

Сейчас рассмотрим формат оформления через ЦНАП :

подайте заявление на открытие ФОП на месте.

предоставьте паспорт и ИНН.

Если необходимо, напишите заявление на упрощенную систему налогообложения. Ориентировочно через 12-24 часа вы получите выписку из ДБР.

Как открыть ФОП через Действие?

Для подачи ФОП через действие вам нужно сначала авторизируйтесь через банк. Далее найдите вкладку открытия ФОП и подайте заявление, где укажете всю информацию и тип налогообложения.

Если все верно, то вы получите сообщение о регистрации ФОП. Также вам будет доступна выписка из Единого госреестра. Он обладает юридической силой.

Возможные отказы из-за открытия ФОП

Есть ряд причин по которым вам могут не открыть ФОП. Обычно это:

вы действующий депутат

у вас судебный запрет на открытие ФОП

ФОП вы уже зарегистрированы как ФОП

ФОП пытаетесь оформить деятельность, которая не является законной

подаются документы неуполномоченным человеком.

Сколько нужно платить за ФОП ?

Для физических предпринимателей есть разные суммы налогов, не связанные с НДС, в зависимости от их группы.

1 и 2 группа ФОП платят единый налог ежемесячно до 20 числа. Для первой группы он составляет 268,4 грн., для второй же: 1340 грн.

3 группа делится на две подгруппы:

те, кто платит НДС, у них 3% ЕН

кто не является плательщиками НДС, у них 5% ЕП

Ставка ЕСВ для всех групп одинакова: 1562 грн за каждый месяц, ежеквартально.

Кто не платит единый налог?

Есть виды предпринимателей, которые по закону не могут являться плательщиками ЕП. Этот список включает следующие виды деятельности:

проведение азартных игр, пари

обмен валюты

изготовление и экспорт или импорт подакцизных товаров

добыча и изготовление драгоценных металлов и камней, для продажи и изготовления для личного использования.

добыча полезных ископаемых

Кроме этого, не могут выбрать упрощенную систему налогообложения такие предприниматели, которые занимаются:

Торговлей предметами искусства и антиквариата, организацией аукционов с изделиями искусства или антиквариата. Почтовыми услугами (кроме курьерской почты) и услугами связи (кроме лицензируемой деятельности).

Все эти предприниматели обязаны работать только на общей системе налогообложения.

Что нужно подавать в налоговую?

Для первой и второй групп нужно подавать декларацию и отчетность по ЕСВ раз в год (за 60 дней до окончания отчетного года)

Также благодаря упрощенной системе налогообложения можно подавать онлайн через действие или личный кабинет плательщика.

Для 3 группы следует подавать декларацию каждый квартал и в конце года отчетность по ЕСВ.

А предприниматели третьей группы, которые облагаются НДС, должны включать сумму налога на добавленную стоимость в цену своих товаров или услуг и оформлять налоговые накладные для всех своих коммерческих операций.

Ежемесячно они должны подавать электронные декларации по НДС. Сумму указанного в декларации НДС предприниматели должны уплатить в течение 10 календарных дней после окончания срока подачи декларации.

Что будет если работать без ФОП ?

Если у вас постоянный доход и работаете на себя без ФОП, вам будет выписан штраф в размере 340 грн за каждую несвоевременно или неподанную декларацию.