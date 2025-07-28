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Менше 1% українських компаній проходять до "Клубу білого бізнесу"
Станом на середину липня 2025 року до Клубу білого бізнесу входять 8,8 тисячі українських компаній — це лише 0,63% від загальної кількості зареєстрованих юридичних осіб.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Opendatabot.
Скільки компаній входить до "Клубу білого бізнесу"
Станом на середину липня 2025 року до Клубу білого бізнесу входять 8 882 українські компанії — це юридичні особи, які демонструють прозору діяльність, регулярно сплачують податки, подають звітність і не мають зв’язків із Росією.
Зпочатку року до переліку приєдналися понад 4,1 тис. компаній, тоді як 3,2 тис. були виключені. Загалом кількість учасників поступово зростає — ще на початку року їх було менше 8 тисяч.
Найбільша частка компаній у клубі — це підприємства, що займаються торгівлею та ремонтом авто (понад 22%). До цьогорічного Індексу Опендатабота потрапили 33 компанії з реєстру.
Водночас не всі учасники відповідають критеріям стабільного функціонування:
- шість компаній перебувають у процесі припинення;
- одна — у процедурі банкрутства;
- ще одна має податкові борги.
Після початку повномасштабного вторгнення серед компаній із реєстру були й такі, що мали російських власників. Мін’юст вже реагував на такі випадки, визнаючи окремі реєстраційні дії незаконними.
Реєстр "білого бізнесу" оновлюється регулярно й залишається важливим індикатором прозорості ведення бізнесу в Україні.
На запит Опендатабота голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував, що перелік "Клубу білого бізнесу" формується на певну дату, останній був сформований станом на 31 травня 2025 року.
Які сфери лідирують у "Клубі білого бізнесу"?
Найбільше компаній із "Клубу білого бізнесу" працюють у сфері торгівлі — 22% займаються оптовим чи роздрібним продажем або ремонтом автотранспорту.
Далі за кількістю учасників ідуть переробна промисловість (16%) та аграрний сектор, включно з лісовим і рибним господарством (14%).
Також у реєстрі чимало компаній, пов’язаних із нерухомістю (8%) та адміністративними послугами (7%).
Про географію та доходи білого бізнесу
Найбільше прозорих компаній зареєстровано в Києві — 25% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровська область (9%), Київська та Львівська — по 7%, а також Харківська — 5%.
Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до "Клубу білого бізнесу" показали:
- "Укргідроенерго" — 54,2 млрд грн;
- "Петрол Партнер" (мережа АЗС WOG) — 49,1 млрд;
- "Рошен"— 37,4 млрд.
Нагадаємо, 1 червня 2025 року оновився перелік учасників "Клубу білого бізнесу" і лише 66,3% компаній зберегли свою позицію у списку.