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Менше 1% українських компаній проходять до "Клубу білого бізнесу"

бізнес
До податкового Клубу білого бізнесу входить 8,8 тисячі компаній / Depositphotos

Станом на середину липня 2025 року до Клубу білого бізнесу входять 8,8 тисячі українських компаній — це лише 0,63% від загальної кількості зареєстрованих юридичних осіб. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Opendatabot.

Скільки компаній входить до "Клубу білого бізнесу"

Станом на середину липня 2025 року до Клубу білого бізнесу входять 8 882 українські компанії — це юридичні особи, які демонструють прозору діяльність, регулярно сплачують податки, подають звітність і не мають зв’язків із Росією. 

Зпочатку року до переліку приєдналися понад 4,1 тис. компаній, тоді як 3,2 тис. були виключені. Загалом кількість учасників поступово зростає — ще на початку року їх було менше 8 тисяч.

Найбільша частка компаній у клубі — це підприємства, що займаються торгівлею та ремонтом авто (понад 22%). До цьогорічного Індексу Опендатабота потрапили 33 компанії з реєстру.

Водночас не всі учасники відповідають критеріям стабільного функціонування:

  • шість компаній перебувають у процесі припинення;
  •  одна — у процедурі банкрутства; 
  • ще одна має податкові борги.

Після початку повномасштабного вторгнення серед компаній із реєстру були й такі, що мали російських власників. Мін’юст вже реагував на такі випадки, визнаючи окремі реєстраційні дії незаконними.

Реєстр "білого бізнесу" оновлюється регулярно й залишається важливим індикатором прозорості ведення бізнесу в Україні.

На запит Опендатабота голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував, що перелік "Клубу білого бізнесу" формується на певну дату, останній був сформований станом на 31 травня 2025 року. 

Які сфери лідирують у "Клубі білого бізнесу"?

Найбільше компаній із "Клубу білого бізнесу" працюють у сфері торгівлі — 22% займаються оптовим чи роздрібним продажем або ремонтом автотранспорту.

Далі за кількістю учасників ідуть переробна промисловість (16%) та аграрний сектор, включно з лісовим і рибним господарством (14%).

Також у реєстрі чимало компаній, пов’язаних із нерухомістю (8%) та адміністративними послугами (7%).

Фото 2 — Менше 1% українських компаній проходять до "Клубу білого бізнесу"

Про географію та доходи білого бізнесу

Найбільше прозорих компаній зареєстровано в Києві — 25% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровська область (9%), Київська та Львівська — по 7%, а також Харківська — 5%.

Фото 3 — Менше 1% українських компаній проходять до "Клубу білого бізнесу"

Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до "Клубу білого бізнесу" показали:

  • "Укргідроенерго" — 54,2 млрд грн; 
  • "Петрол Партнер" (мережа АЗС WOG) — 49,1 млрд; 
  • "Рошен"— 37,4 млрд.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року оновився перелік учасників "Клубу білого бізнесу" і лише 66,3% компаній зберегли свою позицію у списку.

Автор:
Ольга Опенько