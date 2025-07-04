Новий законопроєкт про "Клуб білого бізнесу": держава пропонує гнучкіші умови для сумлінних платників

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри, також відомої як "Клуб білого бізнесу". Ініціатива стала відповіддю на конструктивні пропозиції підприємницької спільноти та має на меті зробити доступ до режиму прозорого партнерства з державою більш гнучким.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, основна ідея законопроєкту — зберегти принципи довіри, прозорості та передбачуваності для сумлінного бізнесу, але водночас адаптувати критерії до реальних умов господарювання.

Серед ключових змін:

Пом’якшення вимоги щодо звітності: допускається наявність податкових порушень, якщо сума штрафів не перевищує одну мінімальну зарплату (8 тис. грн) і ці штрафи сплачені;

Гнучкіший підхід до зарплатного критерію: його коригування дозволить враховувати специфіку підприємств із унікальними видами діяльності;

Перегляд критеріїв щодо сплати ПДВ, аби вони не обмежували коло потенційних учасників без об’єктивних підстав;

Урегулювання процедури перевірок, зокрема, у разі їх початку до включення платника до відповідного переліку;

Поширення преференцій на підакцизну сферу: платники, які займаються виробництвом або реалізацією підакцизної продукції, зможуть також користуватись звільненням від планових перевірок;

Посилення прозорості структури власності: обов’язкова наявність достовірних відомостей про кінцевих бенефіціарів у ЄДР;

Уточнення порядку розрахунку податку на прибуток, що дозволить точніше оцінювати виконання критеріїв.

Як зазначив Гетманцев, діалог із підприємцями залишається пріоритетом для формування стабільних, прозорих і ефективних податкових правил.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року оновився перелік учасників “клубу білого бізнесу” і лише 66,3% компаній зберегли свою позицію у списку.