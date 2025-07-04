Новый законопроект о "Клубе белого бизнеса": государство предлагает более гибкие условия для добросовестных плательщиков

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект по усовершенствованию правового режима Территории высокого уровня налогового доверия, также известного как "Клуб белого бизнеса". Инициатива стала ответом на конструктивные предложения предпринимательского сообщества и призвана сделать доступ к режиму прозрачного партнерства с государством более гибким.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, основная идея законопроекта — сохранить принципы доверия, прозрачности и предсказуемости для добросовестного бизнеса, но одновременно адаптировать критерии к реальным условиям хозяйствования.

Среди ключевых изменений:

Смягчение требования по отчетности: допускается наличие налоговых нарушений, если сумма штрафов не превышает одну минимальную зарплату (8 тыс. грн) и эти штрафы уплачены;

Более гибкий подход к зарплатному критерию: его корректировка позволит учитывать специфику предприятий с уникальными видами деятельности;

Пересмотр критериев по уплате НДС, чтобы они не ограничивали круг потенциальных участников без объективных оснований;

Урегулирование процедуры проверок, в частности, в случае их начала до включения плательщика в соответствующий перечень;

Распространение преференций на подакцизную сферу: плательщики, занимающиеся производством или реализацией подакцизной продукции, смогут также воспользоваться освобождением от плановых проверок;

Усиление прозрачности структуры собственности: обязательно наличие достоверных сведений о конечных бенефициарах в ЕГР;

Уточнение порядка расчета налога на прибыль, что позволит более точно оценивать выполнение критериев.

Как отметил Гетманцев, диалог с предпринимателями остается приоритетом для формирования стабильных, прозрачных и эффективных налоговых правил.

Напомним, 1 июня 2025 года обновился перечень участников "клуба белого бизнеса" и только 66,3% компаний сохранили свою позицию в списке.