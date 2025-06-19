"Клуб білого бізнесу": лише 66% компаній змогли зберегти свою позицію у списку

1 червня 2025 року оновився перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий “клуб білого бізнесу”) від Державної податкової служби. 66,3% компаній зберегли свою позицію у списку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, до оновленого переліку платників податків "клубу білого бізнесу увійшло 9 673 компаній — на 1 474 більше, ніж у попередньому списку станом на 1 квітня 2025 року.До нього потрапили представники великого, середнього та малого бізнесу з найкращими показниками сплати податків.

Гетманцев зауважив, що 66,3% компаній зберегли свою позицію у списку — це бізнес, який системно демонструє високу податкову культуру.

Найбільше додалося юридичних осіб на загальній системі оподаткування - 918 платників.

Нардеп зазначив, що для обслуговування компаній з переліку залучено 644 комплаєнс-менеджери, які супроводжують платників і допомагають їм мінімізувати податкові ризики.

"Це не просто перелік цифр — це сигнал. Бізнес, який працює чесно, держава підтримує і супроводжує. Ми поступово переходимо від фіскального тиску до партнерства. В основі — прозорість, довіра і співпраця", - підкреслив Гетманцев.

Він нагадав, що наступне оновлення відбудеться у вересні 2025 року.

Раніше Гетманцев розповідав, що уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до "Клубу білого бізнесу", що дає податкові преференції сумлінним платникам. Йдеться не лише про пом’якшення умов, а й про усунення технічних недоліків, які заважають добропорядному бізнесу залишатися у списку.

"Клуб білого бізнесу" або "Територія високого рівня довіри"

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри". Потрапляння до переліку залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До Переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до списку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Наразі у переліку більше 9 тисяч компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

Зауважимо, повний перелік компаній, які потрапили до "Клубу білого бізнесу", доступний на офіційному сайті ДПС.