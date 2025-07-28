Меньше 1% украинских компаний проходят в "Клуб белого бизнеса"

По состоянию на середину июля 2025 года в Клуб белого бизнеса входят 8,8 тысяч украинских компаний — это лишь 0,63% от общего количества зарегистрированных юридических лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

Сколько компаний входит в "Клуб белого бизнеса"

По состоянию на середину июля 2025 года в Клуб белого бизнеса входят 8 882 украинских компаний — это юридические лица, которые демонстрируют прозрачную деятельность, регулярно платят налоги, представляют отчетность и не имеют связей с Россией.

В начале года к перечню присоединились более 4,1 тыс. компаний, в то время как 3,2 тыс. были исключены. В общей сложности количество участников постепенно растет — еще в начале года их было меньше 8 тысяч.

Наибольшая доля компаний в клубе – это предприятия, занимающиеся торговлей и ремонтом авто (более 22%). В нынешний Индекс Опендатабота попали 33 компании из реестра.

В то же время, не все участники отвечают критериям стабильного функционирования:

шесть компаний находятся в процессе прекращения;

одна – в процедуре банкротства;

еще одна имеет налоговые долги.

После начала полномасштабного вторжения среди компаний из реестра были и имевшие российских владельцев. Минюст уже реагировал на подобные случаи, признавая отдельные регистрационные действия незаконными.

Реестр белого бизнеса обновляется регулярно и остается важным индикатором прозрачности ведения бизнеса в Украине.

По запросу Опендатабота председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал, что перечень "Клуба белого бизнеса" формируется на определенную дату, последний был сформирован по состоянию на 31 мая 2025 года.

Какие сферы лидируют в "Клубе белого бизнеса"?

Больше всего компаний из "Клуба белого бизнеса" работают в сфере торговли - 22% занимаются оптовой или розничной продажей или ремонтом автотранспорта.

Далее по количеству участников идут перерабатывающая промышленность (16%) и аграрный сектор, включая лесное и рыбное хозяйство (14%).

Также в реестре немало компаний, связанных с недвижимостью (8%) и административными услугами (7%).

О географии и доходах белого бизнеса

Больше всего прозрачных компаний зарегистрировано в Киеве - 25% от общего количества. Далее следуют Днепропетровская область (9%), Киевская и Львовская – по 7%, а также Харьковская – 5%.

Наибольшие доходы за 2024 год среди компаний, попавших в "Клуб белого бизнеса" показали:

"Укргидроэнерго" - 54,2 млрд грн;

"Петрол Партнер" (сеть АЗС WOG) - 49,1 млрд;

"Рошен" - 37,4 млрд.

Напомним, 1 июня 2025 года обновился список участников "Клуба белого бизнеса " и только 66,3% компаний сохранили свою позицию в списке.