"Клуб белого бизнеса": Гетманцев объяснил, почему компании не попадают в список

Значительная часть компаний не попадает в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый клуб белого бизнеса) от Государственной налоговой службы из-за нарушения сроков представления отчетности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он напомнил, что с 1 сентября обновился уже четвертый список плательщиков этой категории.

Он стал наименьшим по количеству участников — в него включены 7 149 налогоплательщиков, что на 1 105 меньше, чем в первом перечне, сформированном 1 декабря 2024 года.

В то же время, по словам Гетманцева, более 6 тысяч плательщиков стабильно переходят из предыдущих перечней в обновленные.

"Позитивная тенденция — растет доля уплаченных платежей в бюджеты именно от тех плательщиков, которые демонстрируют высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства. Если при формировании первых перечней эта доля составила 9,55%, то сейчас уже 13,26%", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что значительная часть плательщиков не попадает в перечень из-за нарушения сроков подачи отчетности. Такие нарушения составляют 97% всех случаев несвоевременного представления отчетности.

"Именно поэтому мы с коллегами зарегистрировали законопроект №13455 по усовершенствованию порядка формирования перечня. Он позволит учитывать уже погашенные незначительные нарушения и обеспечит более справедливый подход к отбору плательщиков. Законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде", - подчеркнул Гетманцев.

"Клуб белого бизнеса" или "Территория высокого уровня доверия"

Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт - "Территория высокого уровня налогового доверия". Попадание в перечень зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, превышающего средний по соответствующей отрасли.

Лидером по количеству представителей стала корпорация "Агропросперис", которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В Перечень попали 35 компаний этой корпорации.

Второе место по количеству – у агропромышленного холдинга "Астарта", владельцем которого является Виктор Иванчик. В него в список вошли 25 компаний.

Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них – ООО "Промимпекс Полтава" (производство резиновых изделий), ЧП "Теплицспецсервис" (производство машин и оборудования общего назначения), ООО "Зеленая нива" (выращивание зерновых культур).

Заметим, полный перечень попавших в "Клуб белого бизнеса" компаний доступен на официальном сайте ДПС.