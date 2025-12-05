"Клуб білого бізнесу" розширюється: до переліку увійшло 7638 компаній і ФОПів

Станом на 1 грудня 2025 року оновлений Перелік платників Території високого рівня податкової довіри ("Клубу білого бізнесу") включає 7638 платників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Кількість учасників зросла на 489 суб’єктів, з них 454 — юридичні особи та 35 — фізичні особи-підприємці. При цьому 76% платників, включених у новий перелік, перейшли до нього з попереднього.

За словами Гетманцева, протягом року спостерігається стійка тенденція до збільшення фіскальної дисципліни серед учасників Території: частка їхніх платежів до бюджетів зросла з 9,55% до 13,36%.

Нові правила для розширення переліку

3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які розширюють можливості бізнесу для включення до переліку платників високої податкової довіри та усувають проблеми, виявлені під час практичного застосування норм.

Тепер платник податків може бути включений до Переліку навіть у разі незначного порушення протягом останніх трьох місяців — за умови, що штраф вже сплачено або роботи в унікальній галузі.

В другому випадку якщо він є єдиним у регіоні, застосовуватиметься показник середньої зарплати по країні у відповідній галузі, а якщо він є єдиним в Україні, має забезпечувати середню зарплату не нижчу за дві мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня звітного року.

За його словами, під час формування останнього переліку понад 150 тисяч платників, які мали дрібні порушення, були автоматично виключені з можливості потрапити до Території високої податкової довіри.

Після ухвалених змін ця перешкода зникне, і такі платники зможуть претендувати на включення до наступного переліку.

За даними Державної податкової служби станом на середину вересня 2025 року 6619 компаній та 530 ФОПів знаходяться у Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий "Клуб білого бізнесу"). Перелік скоротився на чверть за квартал. Бізнеси із білого списку переважно працюють в торгівлі, а знаходяться – у столиці та на Дніпропетровщині.