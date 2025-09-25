"Клуб білого бізнесу" від податкової скоротився на чверть: які сфери діяльності та дохід у компаній з переліку

За даними Державної податкової служби станом на середину вересня 2025 року 6 619 компаній та 530 ФОПів знаходяться у Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий "Клуб білого бізнесу"). Перелік скоротився на чверть за квартал. Бізнеси із білого списку переважно працюють в торгівлі, а знаходяться – у столиці та на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Що змінилось у податковому клубі?

Зазначається, що бізнесів, які відповідають стандартам прозорого ведення в Україні, поменшало на 26% за останній квартал.

За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, водночас додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24. Загалом після всіх змін перелік скоротився на 26%.

В "Опендатабот" нагадують, що для того, щоб потрапити до "Клубу білого бізнесу", компанії повинні відповідати суворим критеріям (відсутність податкової заборгованості та порушень податкового законодавства протягом останніх трьох років, своєчасне подання податкової звітності, прозора структура власності з відкритою інформацією про кінцевих власників, а також стабільні фінансові результати). Проте у переліку після нещодавнього оновлення є 3 компанії, що перебувають у стані припинення, та ще 1 з відкритою справою про банкрутство (санація), що відбулось вже після формування переліку.

Також, 28 компаній з переліку на початок повномасштабного вторгнення мали російських власників, а нині жодної.

Які сфери діяльності

За даними аналітиків, найбільша концентрація «білого бізнесу» спостерігається у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту — 1 485 компаній, що складає понад п’яту частину всього списку.

Далі йдуть переробна промисловість (1 054 компанії) та аграрний сектор (952 компанії).

Регіональний розподіл

В "Опендатабот" зауважують, що серед регіонів очікувано лідирує Київ — 1 689 компаній (25,5%), помітну частку мають також Дніпропетровщина (631), Київщина (498), Львівщина (467) та Полтавщина (311).

Які доходи

20 компаній з переліку мали доходи понад 10 млрд грн за 2024 рік, ще 220 — від 1 до 10 млрд. Найбільш численною є група компаній з оборотом від 10 до 100 млн грн — 2 751 учасник. Ще 130 компаній не здали фінансову звітність за минулий рік, а 24 залишаються із закритими даними.

66 компаній із Клубу білого бізнесу мають зв’язки із фінансово-промисловими групами (ФПГ), зокрема, 38 належать до групи Агропросперіс.

ФОПи у переліку

До переліку, окрім компаній, потрапили й ФОПи — їх 530 наразі. 7 з них мають закриті дані. Більшість з них - чоловіки (60%), жінки становлять 38%.

Найбільше приватних підприємців зареєстровані у столиці: 82 або 16%. Наслідують Дніпропетровщина (11%) та Львівщина (9%).

Найпопулярнішою сферою діяльності фопів є торгівля — 200 підприємців, або 38%. Наслідують транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та сфера харчування (9%).

Нагадаємо, значна частина компаній не потрапляє у так званий "Клуб білого бізнесу" від Державної податкової служби через порушення строків подання звітності.

Саме тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13455 щодо удосконалення порядку формування переліку. Він дозволить враховувати вже погашені незначні порушення та забезпечить справедливіший підхід до відбору платників.