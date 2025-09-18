АТБ увійшов до переліку бізнесів з найкращим рівнем дотримання податкового законодавства

АТБ-маркет став одним із перших вітчизняних продуктових ритейлерів, що офіційно увійшов до "Клубу білого бізнесу".

Державна податкова служба України своїм наказом включила компанію АТБ до "Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства".

"Вітаю АТБ-маркет із включенням до Переліку платників з високим рівнем дотримання податкового законодавства! Один з найбільших ритейлерів України послідовно демонструє прозорість ведення бізнесу та відповідальність у сплаті податків", – прокоментував голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

АТБ є лідером українського ринку роздрібної торгівлі за обсягом товарообігу, кількістю торговельних точок та чисельністю працівників та сплатою податків.

Тільки за перше півріччя 2025 року підприємства групи компаній АТБ сплатили 18,02 млрд грн податків і зборів. Це на 35,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2024 року сума податкових платежів АТБ досягла 28,61 млрд грн. З них 18,61 млрд грн надійшли до державного бюджету, 6,52 млрд грн поповнили бюджети громад присутності бізнесів групи компаній АТБ, а 3,48 млрд грн отримали цільові державні фонди.

Порівняно з попереднім роком податкові відрахування компанії зросли на 14%, що становить понад 4 млрд грн додаткових надходжень.

Навіть у перший рік повномасштабного вторгнення компанія забезпечила сплату 20,44 млрд грн податків і зборів, що становило близько половини всіх податкових надходжень від українського ритейлу.

Загалом від початку повномасштабної війни податкові внески АТБ до бюджетів усіх рівнів перевищили 74,11 млрд грн.