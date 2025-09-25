"Клуб белого бизнеса" от налоговой сократился на четверть: какие сферы деятельности и доход у компаний из перечня

По данным Государственной налоговой службы по состоянию на середину сентября 2025 года 6619 компаний и 530 ФЛП находятся в Перечне налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый "Клуб белого бизнеса"). Список сократился на четверть за квартал. Бизнесы из белого списка преимущественно работают в торговле, а находятся в столице и Днепропетровщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Что изменилось в налоговом клубе?

Отмечается, что бизнесов, отвечающих стандартам прозрачного ведения в Украине, уменьшилось на 26% за последний квартал.

За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, в то же время прибавилось только 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24. Всего после всех изменений перечень сократился на 26%.

В "Опендатабот" напоминают, что для того, чтобы попасть в "Клуб белого бизнеса", компании должны соответствовать строгим критериям (отсутствие налоговой задолженности и нарушений налогового законодательства в течение последних трех лет, своевременное представление налоговой отчетности, прозрачная структура собственности с открытой информацией о конечных владельцах, а также стабильные). Однако в перечне после недавнего обновления есть 3 компании, находящиеся в состоянии прекращения, и еще одна с открытым делом о банкротстве (санация), которое произошло уже после формирования перечня.

Также, 28 компаний из перечня до начала полномасштабного вторжения имели российских владельцев, а ныне ни одной.

Какие сферы деятельности

По данным аналитиков, наибольшая концентрация «белого бизнеса» наблюдается в сфере торговли и ремонта автотранспорта — 1485 компаний, что составляет более пятой части всего списка.

Далее следуют перерабатывающая промышленность (1054 компании) и аграрный сектор (952 компании).

Региональное распределение

В "Опендатаботе" отмечают, что среди регионов ожидаемо лидирует Киев - 1 689 компаний (25,5%), заметную долю имеют также Днепропетровщина (631), Киевщина (498), Львовщина (467) и Полтавщина (311).

Какие доходы

20 компаний из перечня имели доходы более 10 млрд грн за 2024 год, еще 220 — от 1 до 10 млрд. Наиболее многочисленной является группа компаний с оборотом от 10 до 100 млн грн — 2 751 участник. Еще 130 компаний не сдали финансовую отчетность за прошлый год, а 24 остаются с закрытыми данными.

66 компаний из Клуба белого бизнеса имеют связи с финансово-промышленными группами (ФПГ), в частности, 38 принадлежат к группе Агропросперис.

ФЛПы в перечне

В список, кроме компаний, попали и ФЛПы — их 530 сейчас. 7 из них имеют закрытые данные. Большинство из них – мужчины (60%), женщины составляют 38%.

Больше всего частных предпринимателей зарегистрировано в столице: 82 или 16%. Следуют Днепропетровщина (11%) и Львовщина (9%).

Самой популярной сферой деятельности фопов является торговля – 200 предпринимателей, или 38%. Следуют транспорт и логистика (11%), админуслуги (10%) и сфера питания (9%).

Напомним, значительная часть компаний не попадает в так называемый "Клуб белого бизнеса" от Государственной налоговой службы из-за нарушения сроков подачи отчетности.

Именно поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13455 по усовершенствованию порядка формирования перечня. Он позволит учитывать уже погашенные незначительные нарушения и обеспечит более справедливый подход к отбору плательщиков.