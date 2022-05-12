Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple

Капіталізація Apple 11 травня знизилася до 2,41 трлн доларів, ринкова вартість Saudi Aramco становила 2,43 трлн доларів.

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Про це повідомляє Bloomberg .

Нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco (повна назва Saudi Arabian Oil Co) обігнала Apple Inc. і стала найдорожчою компанією у світі.

За даними видання, виходу Saudi Aramco у лідери сприяли зростання цін на нафту, а також сплеск інфляції, що скорочує попит на акції технологічних гігантів.

Saudi Aramco з ринковою капіталізацією близько 2,43 трлн доларів уперше з 2020 року перевершила Apple.

Акції виробника iPhone впали на 3,9% - до 148,5 долара, внаслідок чого капіталізація Apple знизилася до 2,41 трлн доларів.

Вартість Apple у січні 2022 року перевищувала $3 трлн, проте з того часу акції компанії подешевшали через побоювання інфляції та підвищення ставок Федерального резерву. З початку року котирування компанії втратили приблизно 16%.

Водночас акції Saudi Aramco у 2022 році підскочили майже в ціні на 30% завдяки зростанню цін на нафту.

Цьому сприяло те, що 8 травня Саудівська Аравія вперше за чотири місяці знизила ціни на нафту на тлі нових антиковидних заходів Китаю та невизначеності навколо російських постачань.