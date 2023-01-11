Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Apple начнет постепенно отказываться от дисплеев Samsung, запустив собственное производство

Apple начнет постепенно отказываться от дисплеев Samsung, запустив собственное производство

Американская корпорация Apple планирует начать использовать собственные дисплеи на мобильных устройствах уже в 2024 году, чтобы снизить свою зависимость от технологических партнеров, в частности, Samsung и LG, и увеличить количество собственных компонентов в своих устройствах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом 11 января сообщило агентство Bloomberg.

Сначала заменят дисплей в последних сериях Apple Watch. Гаджеты получат дисплеи с технологией под названием microLED. Далее такие экраны будут иметь другие устройства Apple, в частности, iPhone.

Такие изменения являются частью кампании Apple по увеличению своих деталей в устройствах. В частности, компания отказалась от чипов Intel Corp. в своих компьютерах Mac в пользу собственных разработок и планирует сделать то же с ключевыми беспроводными компонентами своих iPhone.

"Samsung является самым передовым в мире производителем дисплеев и производит собственную версию microLED для телевизоров. Но начав производить экраны собственными силами, Apple могла бы в долгосрочной перспективе лучше настроить свои устройства и сохранить более сильный контроль над цепочкой поставок", - считают в Bloomberg.

Ранее стало известно, что новые Apple Watch Series 8 оснащены датчиком температуры тела, который сможет определить, есть ли у человека лихорадка. Часы обнаруживают всплески температуры тела, а затем будут предлагать владельцу поговорить с врачом или использовать термометр.

Автор:
Вита Молодан