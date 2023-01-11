Apple начнет постепенно отказываться от дисплеев Samsung, запустив собственное производство

Американская корпорация Apple планирует начать использовать собственные дисплеи на мобильных устройствах уже в 2024 году, чтобы снизить свою зависимость от технологических партнеров, в частности, Samsung и LG, и увеличить количество собственных компонентов в своих устройствах.

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Об этом 11 января сообщило агентство Bloomberg.

Сначала заменят дисплей в последних сериях Apple Watch. Гаджеты получат дисплеи с технологией под названием microLED. Далее такие экраны будут иметь другие устройства Apple, в частности, iPhone.

Такие изменения являются частью кампании Apple по увеличению своих деталей в устройствах. В частности, компания отказалась от чипов Intel Corp. в своих компьютерах Mac в пользу собственных разработок и планирует сделать то же с ключевыми беспроводными компонентами своих iPhone.

"Samsung является самым передовым в мире производителем дисплеев и производит собственную версию microLED для телевизоров. Но начав производить экраны собственными силами, Apple могла бы в долгосрочной перспективе лучше настроить свои устройства и сохранить более сильный контроль над цепочкой поставок", - считают в Bloomberg.

Ранее стало известно, что новые Apple Watch Series 8 оснащены датчиком температуры тела, который сможет определить, есть ли у человека лихорадка. Часы обнаруживают всплески температуры тела, а затем будут предлагать владельцу поговорить с врачом или использовать термометр.