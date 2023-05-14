Apple тестує процесор M3: які характеристики він може отримати

Компанія Apple почала тестувати комп’ютери Mac наступного покоління з процесорами M3, перевіряючи їх за допомогою сторонніх програм. Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Він зазначив, що техногіганту потрібні нові способи заохотити клієнтів повернутися до модельного ряду компʼютерів і M3 може допомогти в цьому (у першому кварталі 2023 року продажі Mac впали на 31%).

Щодо того, яким буде майбутній чіп, то, за наявними даними, принаймні одна тестова версія має 12 процесорних ядер, 18 графічних ядер і 36 гігабайт пам’яті. Центральний процесор складається з шести високопродуктивних ядер, які виконують найінтенсивніші завдання, і шести енергоефективних ядер, які використовуються для операцій, що потребують менше енергії.

Чіп у тесті, про який пише Bloomberg, працює в майбутньому MacBook Pro з майбутньою macOS 14.0 і, ймовірно, є базовою версією процесора M3 Pro.

Тому його порівнюють із M1 Pro і M2 Pro:

M1 Pro (випущений в жовтні 2021 року) M2 Pro (випущений у січні 2023) M3 Pro (тестується) Кількість ядер ЦП 8 (6 високопродуктивних і 2 енергоефективні) 10 (6 високопродуктивних і 4 енергоефективні) 12 (6 високопродуктивних і 6 енергоефективних) Кількість графічних ядер 14 16 18 Памʼять (Гб) 32 32 36

Гурман вказує, що Apple зможе розмістити стільки ядер на чіпі завдяки 3-нанометровому виробничому процесу, на який компанія перейде зі своєю лінійкою M3. Такий підхід дозволяє створювати процесори з більшою щільністю, тобто вмістити більше ядер.

Журналіст вважає, що перші комп’ютери Mac із чіпами M3 почнуть надходити наприкінці 2023 року або на початку наступного.