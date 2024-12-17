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НБУ анулював ліцензії фінансовій компанії та ломбарду: які причини

Нацбанк застосував до п’яти фінансових компаній заходи впливу.
Одній фінансовій компанії відмовлено у продовженні строку виконання рішення НБУ.

Національний банк України застосував до п’яти фінансових компаній та одного ломбарду заходи впливу за виявлені порушення вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Одній фінансовій компанії відмовлено у продовженні строку виконання рішення НБУ.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Анулювання ліцензій

Національний банк України анулював ліцензії фінансовій компанії та ломбарду у зв’язку з невиконанням рішення регулятора:

  • ТОВ “ФК “Інвестиційні рішення та стратегії” анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
  • ПТ “Солод  Олександр і Солод Тетяна “Юг-Ломбард” анульовано ліцензію на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

 Нагадаємо, до зазначених установ було застосовано заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

 Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік.

Застосування заходів впливу

 За порушення вимоги абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до таких фінансових компаній:

  • ТОВ “Альтафінанс” ;
  • ТОВ “НСТ Груп” ;
  • ТОВ “Кредіт Партнерс”.

 За порушення вимоги пункту 8 розділу I Положення про регулювання діяльності фінансових компаній захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів застосовані до фінансової компанії ТОВ “ФК “Вестмінстер” (ЄДРПОУ 44573831).

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів до 13 січня 2025 року.

Відмова у продовженні строку виконання рішення НБУ

25 листопада 2024 року НБУ застосував до ТОВ “Кредо Солюшнс” захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 20 грудня 2024 року.

 Товариство подало до НБУ клопотання про продовження строку виконання рішення регулятора. Регулятор опрацював подані документи та дійшов висновку відмовити в продовженні строку виконання зазначеної вимоги до ТОВ “Кредо Солюшнс ”.

 Рішення про застосування заходів впливу та відмову в продовженні строку виконання рішення НБУ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 16 грудня 2024 року.

Вони набирають чинності з 17 грудня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.

Додамо, в Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася з 897 (станом на 1 листопада 2024 року) до 892 (станом на 1 грудня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62.

Автор:
Ольга Опенько