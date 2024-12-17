Ринок небанківських фінансових послуг залишили п’ять установ

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася з 897 (станом на 1 листопада 2024 року) до 892 (станом на 1 грудня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що із реєстрів за ініціативою заявника регулятором виключено ризикованого страховика та одну кредитну спілку. Крім того, примусово було виключено три фінансові компанії.

Також у листопаді одній фінансовій компанії, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям. Зупинено дію ліцензії одній фінансовій компанії. Також НБУ погодив звуження обсягу ліцензії 14 фінансовим компаніям.

За даними НБУ, станом на 1 грудня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

489 фінансових компаній (було 492),

57 страховиків non-life (було 58), 11 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом,

111 ломбардів (кількість не змінилася),

108 кредитних спілок (було 109),

1 лізингодавець (кількість не змінилася),

43 страхових брокери (кількість не змінилася),

71 колекторська компанія (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (було 30).

Наразі на українському платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас, як повідомляють в НБУ, на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

Нагадаємо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 1 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 1 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.