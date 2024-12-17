Рынок небанковских финансовых услуг покинули пять учреждений

В Украине количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось с 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 г.) до 892 (по состоянию на 1 декабря 2024 г.) Количество банков осталось неизменным – 62.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что из реестров по инициативе заявителя регулятором исключен рискованный страховщик и один кредитный союз. Кроме того, принудительно были исключены три финансовые компании.

Также в ноябре одной финансовой компании, одному страховщику и одному кредитному союзу аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений). В то же время, принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям. Остановлено действие лицензии одной финансовой компании. Также НБУ согласовал сужение объема лицензии 14 финансовым компаниям.

По данным НБУ, по состоянию на 1 декабря на рынке небанковских финансовых услуг работали:

489 финансовых компаний (было 492),

57 страховщиков non-life (было 58), 11 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом,

111 ломбардов (количество не изменилось),

108 кредитных союзов (было 109),

1 лизингодатель (количество не изменилось),

43 страховых брокера (количество не изменилось),

71 коллекторская компания (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 16 банковских групп (количество не изменилось) и 31 небанковскую финансовую группу (было 30).

На украинском платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время, как сообщают в НБУ, на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) ) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 30 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

Напомним, в октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 1 октября 2024 г.) до 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 г.). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.