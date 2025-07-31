Система BankID НБУ за полгода обеспечила более 50 млн электронных идентификаций

В первом полугодии 2025 года украинские пользователи провели 50,8 млн успешных электронных идентификаций через систему BankID НБУ. Это на 12,4 млн. или 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

По сравнению со вторым полугодием 2024 года количество идентификаций выросло на 1,4 млн, или 3%, что свидетельствует об устойчивом спросе на дистанционное подтверждение личности.

BankID НБУ все активнее используется для получения онлайн-услуг как в государственном, так и коммерческом секторах. По словам замдиректора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольги Василевой, цифровая идентификация уже стала нормой качественного сервиса.

"Мы видим, что Система Bank ID НБУ является одним из востребованных инструментов на рынке дистанционных услуг. Итак, мы со своей стороны и дальше работаем над расширением круга участников системы, улучшением продуктов и повышением удобства пользователей", - отметила она.

По состоянию на конец июня в системе было 39 банков-идентификаторов и 110 поставщиков услуг, использующих платформу для подтверждения личности клиентов онлайн.

В 2024 году система BankID НБУ оставалась одним из самых востребованных методов удаленной идентификации, предоставляя пользователям возможность получать широкий спектр дистанционных услуг в Украине.