Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,02

EUR

48,15

--0,08

Наличный курс:

USD

41,70

41,62

EUR

48,20

47,97

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Система BankID НБУ за полгода обеспечила более 50 млн электронных идентификаций

BankID, НБУ
BankID НБУ за полгода обеспечила более 50 млн. электронных идентификаций / НБУ

В первом полугодии 2025 года украинские пользователи провели 50,8 млн успешных электронных идентификаций через систему BankID НБУ. Это на 12,4 млн. или 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

По сравнению со вторым полугодием 2024 года количество идентификаций выросло на 1,4 млн, или 3%, что свидетельствует об устойчивом спросе на дистанционное подтверждение личности.

Фото 2 — Система BankID НБУ за полгода обеспечила более 50 млн электронных идентификаций

BankID НБУ все активнее используется для получения онлайн-услуг как в государственном, так и коммерческом секторах. По словам замдиректора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольги Василевой, цифровая идентификация уже стала нормой качественного сервиса.

"Мы видим, что Система Bank ID НБУ является одним из востребованных инструментов на рынке дистанционных услуг. Итак, мы со своей стороны и дальше работаем над расширением круга участников системы, улучшением продуктов и повышением удобства пользователей", - отметила она.

По состоянию на конец июня в системе было 39 банков-идентификаторов и 110 поставщиков услуг, использующих платформу для подтверждения личности клиентов онлайн.

В 2024 году система BankID НБУ оставалась одним из самых востребованных методов удаленной идентификации, предоставляя пользователям возможность получать широкий спектр дистанционных услуг в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко