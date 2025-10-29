Украинцы за квартал увеличили идентификацию через BankID на 17%

За третий квартал 2025 года через систему BankID Национального банка Украины было осуществлено 27,7 млн. успешных идентификаций, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

В регуляторе отмечают, что система BankID продолжает укреплять свои позиции и остается надежным сервисом удаленной идентификации для граждан Украины, обеспечивая удобный доступ к разным сферам дистанционных услуг.

Динамика использования системы

По данным НБУ, за третий квартал 2025 года через систему осуществлено 27,7 млн. успешных идентификаций, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале.

Рост произошел за счет увеличения количества успешных электронных идентификаций в:

некоммерческих абонентов – на 18%;

коммерческих абонентов – на 3%.

У некоммерческих абонентов наибольшая доля идентификаций в ІІІ квартале приходилась на государственные онлайн-порталы, в частности:

17,6 млн идентификаций (64% от общего количества) – через ID.GOV.UA. Это на 20% больше, чем во II квартале этого года. Среди них 6,2 млн – для получения услуг МВД (+56%), 3,9 млн – услуги Пенсионного фонда Украины (+26%), 2,5 млн – для подписания петиций и обращений в органы власти;

5,5 млн идентификаций – в мобильном приложении Резерв+ (+18%);

2,6 млн – в приложении Действие (+10%).

Также в 10 раз возросло количество трансакций в образовательном приложении Мечта и в III квартале составило 91 тыс. идентификаций.

Новые участники системы

В третьем квартале 2025 года к системе присоединились новые поставщики услуг, среди которых:

сервис, предоставляющий работникам доступ к фактически заработанным средствам (зарплата по требованию);

сервис для публикации объявлений об аренде или продаже собственного недвижимого имущества;

финансовая компания по онлайн-кредитованию.

В НБУ сообщают, что на конец сентября 2025 года система BankID объединяла 39 банков-идентификаторов и 108 абонентов – предоставлятелей услуг.

Также в сентябре оптимизированы межабонентские тарифы. Цель изменений – сделать участие в системе более привлекательной для новых сегментов бизнеса и способствовать созданию новых цифровых продуктов.

"Обновленная тарифная модель позволяет абонентам – предоставлятелям услуг оптимизировать собственные расходы и выбрать самые удобные пакеты в соответствии с объемами и типами операций", - объясняют в НБУ.

В то же время, ожидается, что банки-идентификаторы будут сохранять уровень доходности благодаря росту количества трансакций благодаря подключению новых сервисов и расширению сфер использования системы.

"Такие изменения способствуют сбалансированному развитию рынка цифровой идентификации в Украине и расширяют возможности внедрения инновационных онлайн-решений в частном и государственном секторах", - подчеркивают в регуляторе.

Отметим, что в первом полугодии 2025 года украинцы осуществили 50,8 млн успешных электронных идентификаций через систему BankID НБУ. Это на 12,4 млн. или 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.