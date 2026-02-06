Будинки у Києві, які залишилися без тепла, забезпечать стабільним електропостачанням

У Києві відновити теплопостачання найближчим часом неможливо у 1 126 багатоповерхівок через руйнування ТЕЦ-4. Уряд разом з енергетичними компаніями працює над максимально стабільним електропостачанням цих будинків.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок

"Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок", - зауважив Кулеба.

Він нагадав, що для підтримки мешканців організовано додаткові пункти обігріву, зокрема у закладах освіти. Частина з них підключена до мобільних котелень і працює цілодобово. Загалом у Києві функціонують понад 1 500 пунктів незламності.

Кулеба підкреслив, що окремо скоординували роботу з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах.

Паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, а за потреби залучають резервні джерела живлення.

"Разом із громадами та міжнародними партнерами продовжуємо залучати додаткові ресурси і працюємо над повним відновленням", — наголосив Кулеба.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, роботи зі встановлення та запуску когенераційних газових установок тривають за графіком. Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих обʼєктів.

Терміни відновлення Дарницької ТЕЦ

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Аби врятувати внутрішньобудинкові мережі від розмерзання, ще вранці 3 лютого комунальники оперативно злили воду з систем опалення.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.