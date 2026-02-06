Оставшиеся без тепла дома в Киеве обеспечат стабильным электроснабжением

В Киеве возобновить теплоснабжение в ближайшее время невозможно в 1126 многоэтажек из-за разрушения ТЭЦ-4. Правительство вместе с энергетическими компаниями работает над максимально стабильным электроснабжением этих домов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Без отопления остаются 1126 многоэтажек.

"Свыше 200 аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и заведениях социальной сферы. В настоящее время без отопления остаются 1126 многоэтажек", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что для поддержки жителей организованы дополнительные пункты обогрева, в том числе в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Всего в Киеве функционируют более 1500 пунктов несокрушимости.

Кулеба подчеркнул, что отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Параллельно проходят ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотвод в большинстве общин работают в штатном режиме, а при необходимости используют резервные источники питания.

"Вместе с общинами и международными партнерами продолжаем привлекать дополнительные ресурсы и работаем над полным восстановлением", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщили в Министерстве энергетики, работы по установке и запуску когенерационных газовых установок продолжаются по графику. В ближайшее время ожидается запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт. Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов.

Сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Чтобы спасти внутридомовые сети от размерзания, еще утром 3 февраля коммунальщики оперативно слили воду из систем отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по выводам специалистов объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.