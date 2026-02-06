Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оставшиеся без тепла дома в Киеве обеспечат стабильным электроснабжением

Алексей Кулеба
Алексей Кулеба / Минрозвития общин и территорий

В Киеве возобновить теплоснабжение в ближайшее время невозможно в 1126 многоэтажек из-за разрушения ТЭЦ-4. Правительство вместе с энергетическими компаниями работает над максимально стабильным электроснабжением этих домов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Без отопления остаются 1126 многоэтажек.

"Свыше 200 аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и заведениях социальной сферы. В настоящее время без отопления остаются 1126 многоэтажек", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что для поддержки жителей организованы дополнительные пункты обогрева, в том числе в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Всего в Киеве функционируют более 1500 пунктов несокрушимости.

Кулеба подчеркнул, что отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Параллельно проходят ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотвод в большинстве общин работают в штатном режиме, а при необходимости используют резервные источники питания.

"Вместе с общинами и международными партнерами продолжаем привлекать дополнительные ресурсы и работаем над полным восстановлением", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщили в Министерстве энергетики, работы по установке и запуску когенерационных газовых установок продолжаются по графику. В ближайшее время ожидается запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт. Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов.

Сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Чтобы спасти внутридомовые сети от размерзания, еще утром 3 февраля коммунальщики оперативно слили воду из систем отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по выводам специалистов объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.

Автор:
Светлана Манько