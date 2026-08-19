Банки охотнее кредитуют бизнес: проблемных ссуд стало меньше, чем до большой войны

Украинские банки во втором квартале 2026 года ускорили кредитование бизнеса: чистый гривневый портфель за три месяца вырос на 9,4% против 6,3% в первом квартале, а за год более чем на 30%. Кредитование населения увеличилось еще быстрее — на 36,2% в годовом исчислении, в то же время доля неработающих кредитов сократилась до 12,5%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на обзор банковского сектора НБУ .

Кредитование остается главным источником роста чистых активов банков уже более двух лет. Во втором квартале чистый гривневый кредитный портфель населения вырос на 8%, а в годовом исчислении — на 36,2%.

При этом ссуды для бизнеса несколько подорожали. Средняя ставка по гривневым кредитам выросла на 0,2 процентных пункта — до 15,3% годовых. Низшую среднюю ставку предлагали частные банки с иностранным капиталом — 13,5%.

Одновременно улучшается качество кредитного портфеля. Доля неработающих кредитов снизилась до 12,5%, причем сокращение произошло как в кредитовании компаний, так и населения. По оценке НБУ, качество портфелей сейчас лучше средних показателей до начала полномасштабной войны.

Банки также получили большее количество от клиентов. За квартал объем гривневых средств населения вырос на 7,1%, а за год – на 19,6%. Средства бизнеса увеличились соответственно на 4,2% и 17,1%.

Несмотря на активное кредитование, чистая прибыль банковского сектора во втором квартале сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной НБУ называет повышенную ставку налога на прибыль банков в 50%.

Регулятор также указывает на то, что возможное продление повышенного налога на прибыль банков на 2027 год может стать вызовом для сектора и его возможностей наращивать финансирование экономики.

Напомним, в мае гривневые кредиты бизнеса выросли на 30% в годовом исчислении, а кредитование населения - на 36%, что уже тогда свидетельствовало о сохранении высоких темпов кредитной активности.