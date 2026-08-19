Банки охочіше кредитують бізнес: проблемних позик стало менше, ніж до великої війни

Українські банки у другому кварталі 2026 року прискорили кредитування бізнесу: чистий гривневий портфель за три місяці зріс на 9,4% проти 6,3% у першому кварталі, а за рік — більш як на 30%. Кредитування населення збільшилося ще швидше — на 36,2% у річному вимірі, водночас частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12,5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на огляд банківського сектору НБУ.

Кредитування залишається головним джерелом зростання чистих активів банків уже понад два роки поспіль. У другому кварталі чистий гривневий кредитний портфель населення зріс на 8%, а в річному вимірі — на 36,2%.

При цьому позики для бізнесу дещо подорожчали. Середня ставка за гривневими кредитами зросла на 0,2 відсоткового пункту — до 15,3% річних. Найнижчу середню ставку пропонували приватні банки з іноземним капіталом — 13,5%.

Одночасно покращується якість кредитного портфеля. Частка непрацюючих кредитів знизилася до 12,5%, причому скорочення відбулося як у кредитуванні компаній, так і населення. За оцінкою НБУ, якість портфелів зараз краща за середні показники до початку повномасштабної війни.

Банки також отримали більше коштів від клієнтів. За квартал обсяг гривневих коштів населення зріс на 7,1%, а за рік — на 19,6%. Кошти бізнесу збільшилися відповідно на 4,2% та 17,1%.

Попри активне кредитування, чистий прибуток банківського сектору у другому кварталі скоротився на 30% порівняно з минулим роком. Основною причиною НБУ називає підвищену ставку податку на прибуток банків у 50%.

Регулятор також вказує, що можливе продовження підвищеного податку на прибуток банків на 2027 рік може стати викликом для сектору та його можливостей нарощувати фінансування економіки.

Нагадаємо, у травні гривневі кредити бізнесу зросли на 30% у річному вимірі, а кредитування населення — на 36%, що вже тоді свідчило про збереження високих темпів кредитної активності.