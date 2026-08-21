У липні банки видали бізнесу кредитів під держгарантії на 1 млрд гривень

У межах державної програми підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) на портфельній основі у липні 2026 року підприємці уклали 109 кредитних договорів на загальну суму 1 млрд гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Загалом від початку запровадження механізму державних портфельних гарантій у грудні 2020 року бізнес отримав 58 459 кредитів на 211,7 млрд гривень. Зокрема, під час дії воєнного стану уповноважені банки видали 53 234 такі позики на 201,1 млрд гривень.

Станом на 1 серпня 2026 року 30 банків-кредиторів обслуговують 17 737 кредитів на суму 82,2 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями, становлять майже 37,7 млрд гривень, що становить 62% загального чинного ліміту (60,4 млрд гривень).

Банки-лідери за обсягами кредитування

Найбільшу кількість і суму позик забезпечили такі фінансові установи:

Приватбанк: 10 432 кредити на суму 19,4 млрд грн (40% власного ліміту);

Ощадбанк: 3 107 кредитів на 13,7 млрд грн (63% ліміту);

Укрексімбанк: 588 кредитів на 10,8 млрд грн (80% ліміту);

ПУМБ: 756 кредитів на 10,6 млрд грн (83% ліміту);

Укргазбанк: 745 кредитів на 8,2 млрд грн (52% ліміту).

Географія та галузевий розподіл

Найбільший обсяг гарантованих державою коштів залучили підприємства Києва — 2 081 кредит на 12,3 млрд грн. Серед регіонів лідерами стали Дніпропетровська (1 551 кредит на 6,7 млрд грн), Харківська (933 кредити на 6,6 млрд грн), Львівська (1 311 кредитів на 5,9 млрд грн), Київська (1 104 кредити на 5,3 млрд грн) та Одеська області (1 173 кредити на 5 млрд грн).

За структурою економічної діяльності фінансування розподілилося так:

Переробна промисловість: 4 622 кредити на 30,4 млрд грн;

Сільське господарство: 3 262 кредити на 24,6 млрд грн;

Оптова та роздрібна торгівля, авторемонт: 6 793 кредити на 18,9 млрд грн;

Будівництво: 687 кредитів на 2,2 млрд грн;

Транспорт, складське господарство та пошта: 822 кредити на 2,1 млрд грн;

Енергетика та комунальні послуги: 56 кредитів на 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, банки охочіше кредитують бізнес, а частка проблемних позик скорочується. У другому кварталі 2026 року чистий гривневий портфель корпоративних кредитів зріс більш ніж на 30% у річному вимірі.