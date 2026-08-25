План перевиконали на 457%: Держгеонадра вразила сумою від продажу спецдозволів

За підсумками перших семи місяців 2026 року Державна служба геології та надр України продала через електронну систему “Прозорро.Продажі” 32 спеціальні дозволи на користування надрами на загальну суму 1,371 млрд грн. Завдяки цьому виконання річного плану перевищило цільові показники в 4,5 раза та досягло 457%.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю виданню Mind повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Держгеонадр Сергій Власенко.

Динаміка та результати аукціонів

За словами очільника відомства, з початку 2026 року було проведено чотири аукціони (ще 6 не відбулися). Загалом бізнесу запропонували 38 лотів, з яких вдалося успішно реалізувати 32.

Сума реалізації у 1,371 млрд грн суттєво перевищує показники минулого року. Для порівняння, за весь 2025 рік було проведено 12 аукціонів із 100 запропонованих лотів.

Тоді продали 76 спецдозволів на загальну суму 654 млн грн, що дозволило виконати річний план на 218%.

У 2024 році надрокористувачам пропонували 148 лотів, з яких вдалося видати 107 спецдозволів, а 40 аукціонів не відбулося.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.