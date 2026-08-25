План перевыполнили на 457%: Госгеонадра поразила суммой от продажи спецразрешений

По итогам первых семи месяцев 2026 года Государственная служба геологии и недр Украины продала через электронную систему "Прозорро.Продажи" 32 специальных разрешения на пользование недрами на общую сумму 1,371 млрд грн. Благодаря этому выполнение годового плана превысило целевые показатели в 4,5 раза и достигло 457%.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью изданию Mind сообщил временный исполняющий обязанности главы Госгеонадр Сергей Власенко.

Динамика и результаты аукционов

По словам главы ведомства, с начала 2026 года было проведено четыре аукциона (еще 6 не состоялись). В общей сложности бизнесу предложили 38 лотов, из которых удалось успешно реализовать 32.

Сумма реализации в 1,371 млрд грн существенно превышает показатели в прошлом году. Для сравнения, за весь 2025 год было проведено 12 аукционов из 100 предложенных лотов.

Тогда было продано 76 спецразрешений на общую сумму 654 млн грн, что позволило выполнить годовой план на 218%.

В 2024 году недропользователям предлагали 148 лотов, из которых удалось выдать 107 спецразрешений, а 40 аукционов не состоялось.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.