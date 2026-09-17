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Ціна на золото в Україні — курс на 17 вересня
Станом на 17 вересня 2026 року ціна золота в Україні становить 6167,04 гривні (137,5 доларів США) за грам. Вартість металу з початку місяця зросла на 0,3% з незначними щоденними коливаннями залежно від курсу валют та світової ціни за унцію.
Які ціни на золото в Україні
Як повідомляє Dilo, у четвер, 17 вересня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:
|Золото
|Ціна
|Банківський метал
|6167,04 гривні (137,5 доларів США) за грам
|Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості
|6148,54 гривні (136 доларів США) за грам
|Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів
|6105,37 гривні (134 доларів США) за грам
Динаміка
За останній місяць ціна на золото в Україні дещо зросли: офіційний курс Національного банку України становить 6167,04 гривні за 1 грам (проти близько 6557,96 місяцем раніше), що відображає загальну тенденцію коливань світових ринків дорогоцінних металів.
Загалом спостерігається повільне зростання цін на золото в межах 1–2% з незначними щоденними коливаннями залежно від курсу валют та світової ціни за унцію.
За даними "Мінфіну", динаміка цін на золото виглядає наступним чином:
За останній рік ціна на золото в Україні помітно зросла. За даними Національного банку України, облікова ціна банківського золота за тройську унцію збільшилася приблизно з 160–165 тисяч гривень до понад 196 тисяч гривень або 4 383,80 доларів США (станом на серпень 2026 року), що в перерахунку на один грам становить близько 6 100–6 300 грн (проти приблизно 5 100–5 300 грн рік тому)
Якщо ви плануєте купувати або продавати банківські метали чи вироби, уточнюйте актуальні котирування, оскільки ціни в комерційних банках і ломбардах можуть відрізнятися від офіційного курсу НБУ. Золоті вироби у ломбардах оцінюються значно дешевше за ринкову вартість металу.
Прогноз
Цінами на золото рухає попит, який підігрівають невизначеність та геополітична турбулентність. Річ у тім, що банківські метали, зокрема золото, вважаються безпечними активами, "тихими гаванями", у яких інвестори перечікують нестабільні часи.
Девальвація гривні до долара за останній рік також вплинула на номінальне зростання ціни золота в національній валюті.
Попри нещодавнє зростання, вартість металу залишається майже на п'яту частину нижчою за рівні, що фіксувалися до початку війни з Іраном. Напруженість у регіоні залишається високою, адже угоди щодо відкриття Ормузької протоки досі не досягнуто, а напади на нафтопереробну інфраструктуру відновлюють тиск на ринок енергоносіїв.
У середині серпня ціна на золото стабілізувалася вище позначки у 4300 доларів (192 253 гривні за курсом НБУ) за унцію.
У середині вересня ціни на золото знизилися на тлі зростання цін на нафту та очікувань підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи США.