Продавали запретную функцию: Tesla в Корее обвинили в обмане десятков тысяч водителей

Американского автопроизводителя Tesla обвинили в обмане десятков тысяч клиентов в Южной Корее из-за продвижения программного обеспечения помощи водителю Full Self-Driving (FSD), которое по закону нельзя использовать на большинстве проданных в стране электрокаров бренда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Компания годами продавала корейским покупателям опцию FSD за одноразовый платеж в 9,043 миллиона вон (около 6 726 долларов), а в августе ввела ежемесячную подписку стоимостью 150 тысяч вон (112 долларов).

В то же время, по свидетельству руководителя корейского подразделения Tesla Со Йон Дика в парламенте, система может легально использоваться лишь примерно на 20% зарегистрированных в стране машин, произведенных в США, поскольку они соответствуют американским нормам безопасности в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле.

Китайское производство и позиция властей

Большинство автомобилей Tesla в Южной Корее изготовлены на заводе в китайском Шанхае, на которые указанное соглашение не распространяется. С 2023 года компания продала в стране более 170 тысяч электромобилей китайского производства, а в прошлом году доля авто, несовместимых с законным использованием FSD, составила 99% всех реализованных новых моделей бренда.

Несмотря на это, Tesla продолжала рекламировать технологию с отметкой "вскоре" и публиковала демонстрационные ролики с корейских дорог, четко не сообщая, что систему можно использовать только на небольшой доле авто.

Как выяснилось в ходе парламентских слушаний, Tesla подала заявку на сертификацию FSD для китайских машин только в конце октября. В то же время в Министерстве транспорта отметили, что технология не отвечает местным правилам безопасности, в частности, требованию к водителям держать руки на руле.

Поэтому активисты обратились к антимонопольному регулятору с требованием временно запретить рекламу FSD для несертифицированных автомобилей, наложить штрафы и передать дело следственным органам. В прошлом месяце суд в Сеуле отклонил иск автовладельцев о возврате денег за опцию, постановив, что задержка активации обусловлена законодательными ограничениями.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Tesla и SpaceX обрушились из-за победы демократов в США. Первые результаты промежуточных выборов в США указывают на убедительную победу Демократической партии. Согласно прогнозам, демократы берут под контроль Палату представителей и Сенат. На этом фоне акции Tesla и Space Exploration Technologies Corp., принадлежащие Илону Маску, просели примерно на 1,8% на постбиржевых торгах.