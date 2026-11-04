UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Продавали запретную функцию: Tesla в Корее обвинили в обмане десятков тысяч водителей

Tesla
Tesla в Корее обвинили в обмане десятков тысяч водителей / Shutterstock

Американского автопроизводителя Tesla обвинили в обмане десятков тысяч клиентов в Южной Корее из-за продвижения программного обеспечения помощи водителю Full Self-Driving (FSD), которое по закону нельзя использовать на большинстве проданных в стране электрокаров бренда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Компания годами продавала корейским покупателям опцию FSD за одноразовый платеж в 9,043 миллиона вон (около 6 726 долларов), а в августе ввела ежемесячную подписку стоимостью 150 тысяч вон (112 долларов).

В то же время, по свидетельству руководителя корейского подразделения Tesla Со Йон Дика в парламенте, система может легально использоваться лишь примерно на 20% зарегистрированных в стране машин, произведенных в США, поскольку они соответствуют американским нормам безопасности в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле.

Китайское производство и позиция властей

Большинство автомобилей Tesla в Южной Корее изготовлены на заводе в китайском Шанхае, на которые указанное соглашение не распространяется. С 2023 года компания продала в стране более 170 тысяч электромобилей китайского производства, а в прошлом году доля авто, несовместимых с законным использованием FSD, составила 99% всех реализованных новых моделей бренда.

Несмотря на это, Tesla продолжала рекламировать технологию с отметкой "вскоре" и публиковала демонстрационные ролики с корейских дорог, четко не сообщая, что систему можно использовать только на небольшой доле авто.

Как выяснилось в ходе парламентских слушаний, Tesla подала заявку на сертификацию FSD для китайских машин только в конце октября. В то же время в Министерстве транспорта отметили, что технология не отвечает местным правилам безопасности, в частности, требованию к водителям держать руки на руле.

Поэтому активисты обратились к антимонопольному регулятору с требованием временно запретить рекламу FSD для несертифицированных автомобилей, наложить штрафы и передать дело следственным органам. В прошлом месяце суд в Сеуле отклонил иск автовладельцев о возврате денег за опцию, постановив, что задержка активации обусловлена законодательными ограничениями.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Tesla и SpaceX обрушились из-за победы демократов в США. Первые результаты промежуточных выборов в США указывают на убедительную победу Демократической партии. Согласно прогнозам, демократы берут под контроль Палату представителей и Сенат. На этом фоне акции Tesla и Space Exploration Technologies Corp., принадлежащие Илону Маску, просели примерно на 1,8% на постбиржевых торгах.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности