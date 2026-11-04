Продавали заборонену функцію: Tesla в Кореї звинуватили в обмані десятків тисяч водіїв

Американського автовиробника Tesla звинуватили у введенні в оману десятків тисяч клієнтів у Південній Кореї через просування програмного забезпечення допомоги водієві Full Self-Driving (FSD), яке за законом не можна використовувати на більшості проданих у країні електрокарів бренду.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Компанія роками продавала корейським покупцям опцію FSD за одноразовий платіж у 9,043 мільйона вон (близько 6 726 доларів), а в серпні запровадила щомісячну підписку вартістю 150 тисяч вон (112 доларів).

Водночас, за свідченнями керівника корейського підрозділу Tesla Со Йон Дика в парламенті, система може легально використовуватися лише приблизно на 20% зареєстрованих у країні машин — тих, що вироблені у США, оскільки вони відповідають американським нормам безпеки в межах двосторонньої угоди про вільну торгівлю.

Китайське виробництво та позиція влади

Більшість автомобілів Tesla в Південній Кореї виготовлені на заводі в китайському Шанхаї, на які зазначена угода не поширюється. Із 2023 року компанія продала в країні понад 170 тисяч електромобілів китайського виробництва, а торік частка авто, несумісних із законним використанням FSD, склала 99% серед усіх реалізованих нових моделей бренду.

Попри це Tesla продовжувала рекламувати технологію з позначкою "незабаром" і публікувала демонстраційні ролики з корейських доріг, чітко не повідомляючи, що систему можна використовувати лише на невеликій частці авто.

Як з'ясувалося під час парламентських слухань, Tesla подала заявку на сертифікацію FSD для китайських машин лише наприкінці жовтня. Водночас у Міністерстві транспорту зазначили, що технологія не відповідає місцевим правилам безпеки, зокрема вимозі до водіїв тримати руки на кермі.

Через це активісти звернулися до антимонопольного регулятора з вимогою тимчасово заборонити рекламу FSD для несертифікованих автомобілів, накласти штрафи та передати справу слідчим органам. Минулого місяця суд у Сеулі відхилив позов автовласників щодо повернення грошей за опцію, постановивши, що затримка активації зумовлена законодавчими обмеженнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Tesla та SpaceX обвалилися через перемогу демократів у США. Перші результати проміжних виборів у США вказують на переконливу перемогу Демократичної партії. Згідно з прогнозами, демократи беруть під контроль Палату представників і Сенат. На цьому тлі акції Tesla та Space Exploration Technologies Corp., що належать Ілону Маску, просіли приблизно на 1,8% на постбіржових торгах.