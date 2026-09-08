Килограммы золота, показная роскошь и участие в бизнесе: скандалы генеральных прокуроров Украины

Три килограмма золота во время обысков у Святослава Пискуна, ставшее символом безвкусицы имение Виктора Пшонки и борьба Геннадия Васильева за половину угольного бизнеса — руководители украинской прокуратуры не раз сами становились героями разоблачений. Dilo.ua собрало истории генеральных прокуроров за годы независимости: в чем их обвиняли, какие дела дошли до суда и где речь шла о политическом преследовании.

За годы независимости должность генерального прокурора Украины занимали 15 разных людей, если считать полноценные назначения, а не временное исполнение обязанностей. У них было всего 18 каденций: Святослав Пискун возвращался дважды, Александр Медведько — один раз. Еще девять руководили ведомством только как исполняющие обязанности.

Мы рассказываем коротко о каждом из них – от самых известных и почти забытых.

Святослав Пискун - 2002-2003, 2004-2005, апрель-май 2007

Святослав Пискун. Фото: Мой Бердичев

Святослав Пискун трижды возглавлял Генпрокуратуру, а один из самых серьезных скандалов вокруг него возник уже после завершения государственной карьеры. В декабре 2025 года французские правоохранители по запросу ДБР провели обыски на его вилле близ Ниццы по делу о покушении на адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Также полиция проверяла версию о взятках за закрытие дела , связанного с Игорем Коломойским, а во Франции расследовали возможное отмывание средств. Издание также сообщило об изъятых 90 тысячах евро, трех килограммах золота и 18 дорогих часах; эти подробности оно получило от источника, а не из обнародованного судебного решения. В конце декабря окружение Пискуна заявляло о его увольнении после задержания, в то время как расследование продолжалось. В проверенных публикациях не найден окончательный обвинительный приговор в этом эпизоде.

Участие в угольном бизнесе: Геннадий Васильев – 2003-2004

Геннадий Васильев. Фото: Фокус

Геннадий Васильев, до должности генпрокурора возглавлявший прокуратуру Донбасса, стал участником громкого спора за угольный бизнес Виктора Нусенкиса. В 2011 году он заявил в суде на Кипре о правах на половину активов концерна «Энерго», структура которого охватывала украинские и российские предприятия, в том числе угледобывающие. Нусенкис утверждал, что в 1993–2000 годах передал Васильеву почти 200 миллионов долларов , а Васильев отрицал личное получение этих денег и объяснял, что они поступали ответственным за социальные и другие программы концерна. Представители Нусенкиса также обвиняли бывшего генпрокурора в использовании связей с правоохранителями для давления на предприятия, в то время как сам Васильев настаивал на защите своих прав совладельца. Это были взаимные претензии сторон имущественного спора, а не установленный уголовным приговором факт получения взяток Василья. Отдельно его критиковали за затягивание расследования убийства Георгия Гонгадзе , которое он отрицал.

Синоним показной роскоши: Виктор Пшонка - 2010-2014

Виктор Пшонка руководил прокуратурой при президентстве Виктора Януковича и после революции достоинства покинул Украину. После обнародования в 2014 году фотографий его поместья с позолотой, скульптурами львов и портретом хозяина в образе Цезаря выражение «пшонка-стайл» стало синонимом показной роскоши. В отличие от многих других глав ведомства, он получил официальное подозрение в хищении государственных средств. Речь шла о более чем 69 миллионах гривен, выделенных на ремонт зданий Генпрокуратуры в 2010–2014 годах. В 2016 году Генеральная прокуратура сообщала "Схемам", что расследование по нему остановлено из-за розыска, в то же время продолжались другие связанные производства. В июле 2023 года Суд ЕС отменил обжалованные санкционные решения по Пшонке и его сыну. Такое решение касалось законности европейских ограничений и не было оправданием по делу о хищении украинских бюджетных средств.

Обвинение в давлении на следователей. Виктор Шокин - 2015-2016

Виктор Шокин оказался в центре конфликта вокруг дела «бриллиантовых прокуроров» — Владимира Шапакина и Александра Корнийца, задержанных в 2015 году по подозрению во взяточничестве. Заместитель генпрокурора Виталий Касько обвинял Шокина в давлении на команду, которая расследовала это дело, в том числе из-за уголовных производств и преследований следователей. Шокин публично отрицал давление на заместителей. Его ведомство также обвинялось в блокировании антикоррупционных реформ, а увольнение в 2016 году поддержал Евросоюз. Более поздний тезис Дональда Трампа об увольнении Шокина исключительно ради защиты Гантера Байдена не отражает этой более широкой международной критики. Описанные упреки не равны судебному установлению личной взяточничества Шокина.

Политическое преследование: Юрий Луценко - 2016-2019

В истории Юрия Луценко следует отделять политическое преследование при президентстве Виктора Януковича от более поздних претензий к его работе генпрокурором. В 2012 году бывший министр внутренних дел приговорен к четырем годам заключения по служебным эпизодам, в том числе расходам на водителя и празднования Дня милиции. ЕСПЧ 3 июля 2012 года признал его арест произвольным и установил, что власти использовали лишение свободы, в частности, для наказания за публичное отрицание предъявленных обвинений. В марте 2014 года украинский суд отменил приговоры и реабилитировал Луценко, поэтому эта история должна быть описана как преследование оппозиционного политика, а не как доказанная коррупция. В 2019 году НАБУ уже относительно его действий в должности генпрокурора заявило о незаконной передаче полиции дела о 170 миллионах гривен убытков на таможне. Бюро считало, что это помешало привлечению должностных лиц к ответственности, однако его заявление не было обвинительным приговором Луценко. В том же году скандал вызвали слова Луценко о якобы переданном посолкой США Марии Йовановиче списке людей, которых нельзя преследовать : Госдепартамент назвал это выдумкой.

Руслан Кравченко - с 21 июня 2025 года; 7 сентября 2026 года подал заявление об отставке

Руслан Кравченко возглавил Офис генпрокурора 21 июня 2025 года, и уже в июле его должность стала центром конфликта из-за закона, подчиненного НАБУ и САП генпрокурору. После протестов и международной критики независимость этих органов была восстановлена 31 июля. Новый скандал разразился в сентябре 2026 года, когда НАБУ сообщило о разоблачении группы во главе с чиновником ОГП, которая, по версии следствия, брала деньги за прикрытие мошеннических колцентров и отмывала средства. В материалах судебного заседания относительно чиновника Сергея Крапивы прозвучали сведения о его помощи с ремонтом арендованного Кравченко дома и личными вопросами семьи генпрокурора. Кравченко возразил на финансирование ремонта средствами колцентров и заявил, что расходы покрывал законными доходами, а жена оформляла визу самостоятельно. Вечером 7 сентября он объявил о подаче заявления об отставке.

Месть коллеги или недостоверное декларирование? Руслан Рябошапка - 2019-2020

Руслан Рябошапка работал генпрокурором чуть более полугода, но проверки его доходов начались еще до этого поста. В 2016 году прокуратура Киева расследовала возможное незаконное обогащение тогдашнего члена НАПК из-за выплат от Программы развития ООН. Рябошапка объяснял их консультационной работой до назначения в агентство, а производство закрыли из-за отсутствия состава преступления. В мае 2020 года САП подтвердила открытие другого производства относительно возможных недостоверного декларирования и получения неправомерной выгоды, во исполнение судебного определения. Сам Рябошапка назвал заявление местью бывшего коллеги и объяснял приобретение дома во Франции ипотекой.

Ирина Венедиктова - 2020-2022

Ирина Венедиктова была обвинена во вмешательстве в расследование в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. В конце 2020 года она сменила группу прокуроров по делу, когда готовили сообщение Татарову о подозрении. НАБУ сочло такие действия препятствием следствию и открыло производство о возможном незаконном вмешательстве. Впоследствии дело было передано от НАБУ в СБУ, но соответствующее решение подписал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, а не сама Венедиктова. Она защищала законность действий и объясняла смену прокуроров организационными причинами.

Михаил Потебенько - 1998-2002

Самая громкая история каденции Михаила Потебенько – исчезновение и убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Еще до исчезновения Гонгадзе сообщал прокуратуру о слежке, но эффективной защиты не получил. Международная федерация журналистов впоследствии прямо возложила на Потеменькую ответственность за провальное расследование и призвала президента не награждать его. Претензии касались необеспечения защиты журналиста и действий прокуратуры после его исчезновения, а не доказанного судом заказа убийства самим генпрокурором. Европейский суд по правам человека в 2005 году установил, что Украина не выполнила обязанности по защите жизни Гонгадзе и эффективному расследованию его гибели. Это решение касалось ответственности государства и не было персональным уголовным приговором Потебенько.

Андрей Костин - 2022-2024

Андрей Костин подал в отставку в октябре 2024 года после разоблачений по оформлению инвалидности и получению пенсий прокурорами. В центре внимания оказалась Хмельницкая область, где соответствующий статус имел 61 прокурор, причем большинство получило его еще до полномасштабного вторжения. Поэтому называть всех этих людей доказанными уклоняющимися от мобилизации или автоматически считать все справки поддельными было бы неправильно. Костин признал неприемлемость ситуации и взял на себя ответственность как руководитель, в то время как Le Monde особо отметила, что лично он в этой схеме не фигурировал. Его увольнение оформили указом 31 октября 2024 года, а отставка из-за действий подчиненных не является сообщением о подозрении самому Костину.

Первый прокурор: Виктор Шишкин - 1991-1993

Виктор Шишкин был первым генеральным прокурором независимой Украины. Его каденция пришлась на начало формирования государственных институций после распада СССР. В октябре 1993 года Верховная Рада уволила его. В дальнейшем он был народным депутатом и судьей Конституционного Суда в 2006-2015 годах.

Григорий Ворсинов - 1995-1997

Григорий Ворсинов возглавлял Генпрокуратуру при президентстве Леонида Кучмы. До этого он много лет работал в прокуратуре, в частности, руководил прокуратурой Днепропетровской области. Его каденция завершилась в июле 1997 выходом на пенсию. В проверенных официальных биографиях и публикациях не найдены надежно подтвержденные персональные уголовные обвинения или обвинительный приговор Ворсинову.

Александр Медведько - 2005-2007, 2007-2010

Александр Медведько возглавлял Генпрокуратуру дважды с коротким перерывом весной 2007 года. В конце его второй каденции прокуратура назвала умершего министра внутренних дел Юрия Кравченко заказчиком убийства Георгия Гонгадзе. Именно при Медведько в 2009 году был задержан Алексей Пукач, а генпрокурор публично сообщил о предъявленных ему обвинениях.

Владислав Дацюк - 1993-1995

Владислав Дацюк стал вторым генеральным прокурором независимой Украины. В 1995 году парламентская комиссия обвиняла руководство прокуратуры в нарушении законности и ненадлежащем исполнении обязанностей. Среди конкретных претензий были незаконное санкционирование прослушивания телефонов, нарушение в ходе расследований и незаконное увольнение заместителя генпрокурора, возобновившегося судом. Эти обвинения зафиксированы в парламентском обсуждении, а не только в более поздних журналистских преданиях. Верховная Рада уволила Дацюка 19 октября 1995 года.