Украинцы за первые сутки подали 20 тысяч заявок на восстановление разрушенной из-за войны недвижимости

Через сервис госуслуг "Дія" поступило более 20 тысяч заявок на восстановление разрушенного из-за войны недвижимого имущества за первые сутки работы такой функции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

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"Все заявки будут тщательно проработаны, чтобы после нашей победы восстановление было системным", — подчеркнул глава правительства.

Премьер также отметил, что Украина продолжает получать тысячи тонн гуманитарной помощи по всему миру: общий ее объем составляет уже более 163 тысяч тонн. По его словам, "Укрзализныця" уже доставила 41 тысячу тонн помощи в регионы - больше всего в Киевскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Шмыгаль также сообщил, что Норвегия решила выделить Украине дополнительные 20 миллионов евро, чтобы правительство распределило их на важные программы. До этого Норвегия выделила на гуманитарную помощь 200 миллионов евро.

"Договорились о поддержке от Франции на 300 миллионов евро. И о гранте от Европейского Союза на 120 миллионов евро. Эти средства будут направлены в бюджет. Президент Владимир Зеленский также вчера договорился о выделении Украине 500 миллионов долларов в качестве прямой бюджетной помощи от правительства США", - добавил глава правительства.

Напомним, что накануне Зеленский объявил, что в приложении "Дія" заработает функция подачи заявления на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Порядок сбора и учета такой информации перед этим одобрил Кабмин.

Со своей стороны, большая группа депутатов Верховной Рады во главе с лидером партии "Слуга народа" Еленой Шуляк 24 марта подала в парламент законопроект о компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных военной агрессией РФ.

Однако пока Рада этот документ, который должен урегулировать правовые и организационные основы такой компенсации, пока не рассматривал.