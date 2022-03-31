Українці за першу добу подали 20 тисяч заявок на відновлення зруйнованої через війну нерухомості

Українці подали через сервіс держпослуг "Дія" понад 20 тисяч заявок на відновлення зруйнованого через війну нерухомого майна за першу добу роботи такої функції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

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"Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною", - наголосив глава уряду.

Прем'єр також зазначив, що Україна продовжує отримувати тисячі тонн гуманітарної допомоги у всьому світі: загальний її обсяг становить уже понад 163 тисячі тонн. За його словами, "Укрзалізниця" вже доставила 41 тисячу тонн допомоги до регіонів - найбільше до Київської, Харківської та Запорізької областей.

Шмигаль також повідомив, що Норвегія вирішила виділити Україні додаткові 20 мільйонів євро, щоби уряд розподілив їх на важливі програми. До цього Норвегія надала на гуманітарну допомогу 200 мільйонів євро.

"Домовилися про підтримку від Франції на 300 мільйонів євро. Та про грант від Європейського Союзу на 120 мільйонів євро. Ці кошти підуть напряму в бюджет. Президент Володимир Зеленський також вчора домовився про виділення Україні 500 мільйонів доларів в якості прямої бюджетної допомоги від Уряду США", – додав глава уряду.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський оголосив, що у додатку "Дія" запрацює функція подання заяви на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Порядок збору та обліку такої інформації перед цим схвалив Кабмін.

Зі свого боку, велика група депутатів Верховної Ради на чолі з лідером партії "Слуга народу" Оленою Шуляк 24 березня подала до парламенту законопроект про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

Проте поки що Рада цей документ, який має врегулювати правові та організаційні засади такої компенсації, поки що не розглядав.