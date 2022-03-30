У Раді розглянуть надання компенсації за пошкодження житла

Держава вивчає варіанти компенсацій за пошкодження та знищення житла під час бойових дій. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198, який передбачає надання житла замість знищеного.

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"Люди, які втратили своє житло, будинки яких зруйновані або пошкоджені, обов'язково повинні зареєструватися через додаток "Дія". Вони матимуть право на отримання компенсації. Ініціатива стосується житлових приміщень громадян України", — сказала народний депутат, лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, витрати на відновлення житла становитимуть сотні мільярдів гривень. Законопроєкт передбачає, що власник зруйнованої квартири може вибирати аналогічний варіант у іншому населеному пункті.

Шуляк також розраховує, що інформація про збитки, завдані жителями, допоможе у судових позовах, за допомогою яких Україна вимагатиме компенсації від Росії.

Нагадаємо, що українці, які до 14 квітня зареєструються як внутрішньо переміщені, зможуть отримати державну компенсацію за березень.

А при працевлаштуванні переселенців під час воєнного стану в Україні роботодавці отримають компенсацію видатків у розмірі 6 500 грн на місяць за кожного працівника протягом двох місяців.