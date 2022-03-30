В Раде рассмотрят предоставление компенсации за повреждение жилья

Государство изучает варианты компенсаций за повреждение и уничтожение жилья во время боевых действий. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7198, который предусматривает предоставление жилой пощади взамен уничтоженной.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Люди, которые потеряли свое жилье, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение "Дія". Они будут иметь право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины", — сказала Шуляк.

По ее словам, расходы на восстановление жилья составят сотни миллиардов гривен. Законопроект предусматривает, что владелец разрушенной квартиры может выбирать аналогичный вариант в другом населенном пункте.

Шуляк также рассчитывает, что информация об убытках, понесенных жителями, поможет в судебных исках, с помощью которых Украина будет требовать компенсации от России.

Напомним, что украинцы, которые до 14 апреля зарегистрируются как внутренне перемещенные, смогут получить государственную компенсацию за март.

А при трудоустройстве переселенцев во время военного положения в Украине работодатели получат компенсацию расходов в размере 6 500 грн в месяц за каждого сотрудника в течение двух месяцев.