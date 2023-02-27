Майже вся Одеса та район без світла: у чому причина

Майже всі райони Одеси та Одеський район 27 лютого тимчасово залишилися без світла через аварійне відключення високовольтної лінії.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що енергетики скоро розпочнуть аварійно-відновлювані роботи.

В Одеській міській раді повідомили, що у зв’язку із відсутністю електропостачання міський електротранспорт тимчасово призупиняє роботу.

Нагадаємо, 26 лютого на Одещині зняли обмеження в мережах НЕК "Укренерго", які діяли після аварії 4 лютого.

Джерело фото: Depositphotos