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Категорія
Енергетика
Дата публікації

В Одесі аварія на високовольтній лінії, що живить два райони

В Одесі аварія на високовольтній лінії, що живить два райони

В Одесі відбулася аварія на високовольтній лінії, котра живить Київський та приморський райони міста. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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"Шановні клієнти! Сталося аварійне відключення високовольтної лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що енергетики вже виконують аварійно-відновлювані роботи. Електронавантаження перерозподілене на високовольтну лінію, яку відремонтували на вихідних. Тому подача світла в домівки одеситів відбувається згідно з графіком стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, станом на ранок 21 лютого дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України відсутній. Обмеження енергопостачання залишаються лише в Одесі та Одеському районі, де через ракетні атаки росіян є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Автор:
Степан Крьока