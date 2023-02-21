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В Одесі аварія на високовольтній лінії, що живить два райони
В Одесі відбулася аварія на високовольтній лінії, котра живить Київський та приморський райони міста. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
"Шановні клієнти! Сталося аварійне відключення високовольтної лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що енергетики вже виконують аварійно-відновлювані роботи. Електронавантаження перерозподілене на високовольтну лінію, яку відремонтували на вихідних. Тому подача світла в домівки одеситів відбувається згідно з графіком стабілізаційних відключень.
Нагадаємо, станом на ранок 21 лютого дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України відсутній. Обмеження енергопостачання залишаються лише в Одесі та Одеському районі, де через ракетні атаки росіян є пошкодження енергетичної інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал