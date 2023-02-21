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В Одессе авария на высоковольтной линии, питающей два района
В Одессе произошла авария на высоковольтной линии, питающей Киевский и приморский районы города. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
"Уважаемые клиенты! Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что энергетики уже выполняют аварийно возобновляемые работы. Электронагрузка перераспределена на высоковольтную линию, отремонтированную на выходных. Поэтому подача света в дома одесситов происходит согласно графику стабилизационных отключений.
Напомним, по состоянию на утро 21 февраля дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины отсутствует. Ограничения энергоснабжения остаются только в Одессе и Одесском районе, где из-за ракетных атак россиян повреждение энергетической инфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал