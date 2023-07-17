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Войска РФ ударили по Сумской области: есть погибшие и раненые
Российские оккупационные войска 17 июля обстреляли из артиллерии Белополье на Сумщине, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрел произошел около 12:30, зафиксировано 3 взрыва.
"В результате обстрела произошло разрушение административного помещения. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Раненым оказывают медицинскую помощь.
Мэр Белополья Юрий Зарко в комментарии "Суспільному" сообщил, что в настоящее время известно о двух погибших и по меньшей мере 10 раненых в результате вражеской атаки.