Войска РФ ударили по Сумской области: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска 17 июля обстреляли из артиллерии Белополье на Сумщине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Обстрел произошел около 12:30, зафиксировано 3 взрыва.

"В результате обстрела произошло разрушение административного помещения. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется", - говорится в сообщении.

Раненым оказывают медицинскую помощь.

Мэр Белополья Юрий Зарко в комментарии "Суспільному" сообщил, что в настоящее время известно о двух погибших и по меньшей мере 10 раненых в результате вражеской атаки.