Минобороны допустил к эксплуатации украинский дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter: основные характеристики

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию в войсках беспилотный комплекс JEDI Shahed Hunter. Этот украинский дрон-перехватчик предназначен для ликвидации российских ударных беспилотников Shahed, Герань, Гербера, а также разведывательных аппаратов Zala и Supercam.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Технические параметры

JEDI Shahed Hunter – это дрон коптерного типа с вертикальным взлетом. Его конструкция состоит из лёгкой рамы, четырех электрических двигателей и аккумулятора большой емкости.

При общей массе не более 4 кг, беспилотник несет до 500 граммов полезной нагрузки. Этого достаточно для уничтожения ударного дрона. А мощности его двигателей хватает, чтобы разогнать беспилотник более 350 км/ч и подняться на высоту до 6 км.

Благодаря своим характеристикам этот комплекс может прикрывать небо от вражеских беспилотников в радиусе до 40 км.

Работа системы и наведение

Координацию полета и точность выполнения задач обеспечивает наземная станция управления. Комплекс получает данные с радиолокационных станций в автоматическом режиме, что позволяет дрону оперативно выходить в район нахождения цели.

JEDI Shahed Hunter оснащен дневной и тепловизионной камерой для работы в любое время суток. Система поддерживает функцию автоматического захвата и сопровождения воздушных объектов.

Как отметили в Минобороны, допуск комплекса к эксплуатации отвечает приоритетам "Плана войны Украины", предусматривающему идентификацию 100% воздушных угроз и перехвату не менее 95% ракет и беспилотников в реальном времени.

Напомним, за июль 2025 года Минобороны допустило к использованию в ВСУ более 40 новых беспилотных авиационных комплексов. Все эти дроны были разработаны и производятся в Украине.