"Налог на Google": цифровые гиганты пополнили бюджет Украины на 14,4 млрд грн

гривны
Цифровые гиганты пополнили бюджет Украины на 14,4 млрд. грн. / Shutterstock

В 2025 году поступления в государственный бюджет от так называемого "налога на Google" превысили 14,4 млрд грн. Речь идет о налоге на электронные услуги, предоставляемые нерезидентами физическим лицам на территории Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Налоги с цифровых сервисов

В 2025 году поступления от так называемого "налога на Google" превысили 14,4 млрд грн, что включает 150,1 млн евро и 177,4 млн долларов. Крупнейшими плательщиками остаются ведущие международные цифровые компании: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix.

И. о. глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух подчеркнула, что налог обеспечивает прозрачность и справедливые правила для украинского и международного бизнеса, а рынок цифровых услуг продолжает расти.

Число плательщиков НДС в сфере электронных услуг также увеличивается. В 2025 году зарегистрировались 12 новых нерезидентов, а с начала 2026 года – еще 5 компаний. Всего в Украине уже 150 нерезидентов – плательщиков НДС в сфере электронных услуг.

"Все электронные услуги, которыми мы пользуемся каждый день, работают на бюджет страны. Это средства в защиту государства, социальные программы и восстановление", - подчеркнула Леся Карнаух.

Справка:

Обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставок электронных услуг в Украине превышает сумму, эквивалентную 1 млн гривен.

Автор:
Ольга Опенько