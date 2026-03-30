Google в Україні скоротив дохід майже на чверть
У 2025 році глобальний Google продовжив зростати, але його українська юридична особа показала протилежну динаміку. Дохід ТОВ “Гугл” у минулому році становив 1,87 млрд грн, що приблизно на чверть менше, ніж у 2024 році
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.
За даними фінансової звітності ТОВ “Гугл” , отримало дохід у розмірі 1,87 млрд грн, що на на приблизно 24% менше, ніж у 2024 році (2,47 млрд грн). При цьому чистий прибуток компанії становив 1,65 млрд грн у минулому році. За рік він скоротився на 560 млн (2,21 у 2024 році).
|Рік
|Дохід, млрд грн
|Чистий прибуток, млрд грн
|2022
|1,37
|0,91
|2023
|2,35
|1,73
|2024
|2,47
|2,21
|2025
|1,87
|1,65
Це виглядає як різкий спад, але дані рекламного ринку показують іншу картину. Падіння доходу ТОВ “Гугл” у 2025 році навряд чи пов’язане зі станом ринку — рекламний сектор в Україні зростав. За даними дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, обсяг інтернет-реклами у 2025 році збільшився до 19,4 млрд грн (+13%), тоді як сегмент пошукової реклами — ключовий для Google — зріс до 24,3 млрд грн (+20%).
Загалом рекламно-комунікаційний ринок додав 12% за рік, а у 2026 році очікується подальше зростання ще на 13%.
На цьому фоні зниження виручки швидше може свідчити про зміну структури обліку: частина рекламних бюджетів, ймовірно, перестала проходити через українську юрособу, хоча сам обсяг бізнесу залишався стабільним або зростав.
Натомість у 2025 фінансовому році компанія Alphabet (материнська компанія Google) продемонструвала рекордні фінансові показники:
- чистий прибуток: $132,17 млрд;
- загальний дохід (виручка): $402,84 млрд;
- операційний прибуток: $129,04 млрд.
Зауважимо, у 2025 році надходження до державного бюджету від так званого “податку на Google” перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про податок на електронні послуги, які нерезиденти надають фізичним особам на території України.