Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Google в Україні скоротив дохід майже на чверть

Google
Google заробив в Україні за 2025 рік 1,87 млрд грн / Depositphotos

У 2025 році глобальний Google продовжив зростати, але його українська юридична особа показала протилежну динаміку. Дохід ТОВ “Гугл” у минулому році становив 1,87 млрд грн, що приблизно на чверть менше, ніж у 2024 році 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

За даними фінансової звітності ТОВ “Гугл” , отримало дохід у розмірі 1,87 млрд грн, що на на приблизно 24% менше, ніж у 2024 році (2,47 млрд грн). При цьому чистий прибуток компанії становив 1,65 млрд грн у минулому році. За рік він скоротився на 560 млн (2,21 у 2024 році).

Рік Дохід, млрд грн Чистий прибуток, млрд грн
2022 1,37  0,91 
2023 2,35 1,73 
2024 2,47 2,21
2025 1,87 1,65

 Це виглядає як різкий спад, але дані рекламного ринку показують іншу картину. Падіння доходу ТОВ “Гугл” у 2025 році навряд чи пов’язане зі станом ринку — рекламний сектор в Україні зростав. За даними дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, обсяг інтернет-реклами у 2025 році збільшився до 19,4 млрд грн (+13%), тоді як сегмент пошукової реклами — ключовий для Google — зріс до 24,3 млрд грн (+20%).

Загалом рекламно-комунікаційний ринок додав 12% за рік, а у 2026 році очікується подальше зростання ще на 13%.

На цьому фоні зниження виручки швидше може свідчити про зміну структури обліку: частина рекламних бюджетів, ймовірно, перестала проходити через українську юрособу, хоча сам обсяг бізнесу залишався стабільним або зростав.

Натомість у 2025 фінансовому році компанія Alphabet (материнська компанія Google) продемонструвала рекордні фінансові показники:

  • чистий прибуток: $132,17 млрд;
  • загальний дохід (виручка): $402,84 млрд;
  • операційний прибуток: $129,04 млрд.

 Зауважимо, у 2025 році надходження до державного бюджету від так званого “податку на Google” перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про податок на електронні послуги, які нерезиденти надають фізичним особам на території України.

Автор:
Світлана Манько