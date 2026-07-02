НБУ оновив правила управління ризиками для банків, платіжних компаній та страховиків

Національний банк України запровадив нові вимоги до управління ризиком третіх сторін для банків, банківських груп, надавачів фінансових платіжних послуг і страховиків. Нові правила покликані посилити операційну стійкість фінансового сектору, мінімізувати ризики, пов'язані із залученням зовнішніх підрядників, та захистити кошти і дані клієнтів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Нацбанк посилив вимоги до роботи банків

Як пояснили в НБУ, нові вимоги не поширюються на суб'єктів господарювання, які не перебувають під наглядом регулятора.

У Нацбанку зазначають, що використання послуг зовнішніх контрагентів створює додаткові ризики для безперервної роботи фінансових установ, кібербезпеки, захисту інформації, виконання зобов'язань перед клієнтами та дотримання законодавства. Саме тому установи мають посилити контроль за взаємодією з третіми сторонами.

Оновлені вимоги розроблено з урахуванням міжнародних стандартів, зокрема рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду, а також європейських підходів у сфері платіжних послуг і страхування. Для впровадження нових правил банкам, платіжним установам і страховикам надано перехідний період, щоб вони могли переглянути чинні договори із контрагентами та привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Для банків і банківських груп нові правила передбачають:

виявлення, оцінку, контроль, моніторинг і мінімізацію ризиків, пов'язаних із залученням третіх сторін;

встановлення процедур оцінки надійності контрагентів, контролю за виконанням ними зобов'язань і своєчасного реагування на потенційні загрози;

проведення попередньої перевірки фінансового стану, ділової репутації та операційної спроможності контрагентів, а також їх постійного моніторингу;

визначення мінімальних вимог до договорів із постачальниками та підготовку планів припинення співпраці;

встановлення критеріїв, за яких взаємодія з третьою стороною може становити критичний ризик для безперервної роботи банку та інтересів його клієнтів.

Нагадаємо, нещодавно НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп". Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.