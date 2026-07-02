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НБУ обновил правила управления рисками для банков, платежных компаний и страховщиков
Национальный банк Украины ввел новые требования к управлению риском третьих сторон для банков, банковских групп, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков. Новые правила призваны усилить операционную устойчивость финансового сектора, свести к минимуму риски, связанные с привлечением внешних подрядчиков, и защитить средства и данные клиентов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.
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Как пояснили в НБУ, новые требования не распространяются на субъекты хозяйствования, которые не находятся под наблюдением регулятора.
В Нацбанке отмечают, что использование услуг внешних контрагентов создает дополнительные риски для непрерывной работы финансовых учреждений, кибербезопасности, защиты информации, исполнения обязательств перед клиентами и соблюдения законодательства. Поэтому учреждения должны усилить контроль за взаимодействием с третьими сторонами.
Обновленные требования разработаны с учетом международных стандартов, в частности, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, а также европейских подходов в сфере платежных услуг и страхования. Для внедрения новых правил банкам, платежным учреждениям и страховщикам предоставлен переходный период, чтобы они могли пересмотреть действующие договоры с контрагентами и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.
Для банков и банковских групп новые правила предусматривают:
- выявление, оценку, контроль, мониторинг и минимизацию рисков, связанных с привлечением третьих сторон;
- установление процедур оценки надежности контрагентов, контроля за исполнением ими обязательств и своевременного реагирования на потенциальные угрозы;
- проведение предварительной проверки финансового положения, деловой репутации и операционной способности контрагентов, а также их постоянного мониторинга;
- определение минимальных требований к договорам с поставщиками и подготовку планов прекращения сотрудничества;
- установление критериев, при которых взаимодействие с третьей стороной может представлять критический риск для непрерывной работы банка и интересов его клиентов.
Напомним, недавно НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "ФК "Солид Групп". Это решение лишает учреждение права предоставлять такие услуги, как факторинг, а также выдача средств и банковских металлов в кредит.