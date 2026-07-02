Ціна нафти на 2 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Нафтові котирування в четвер просіли приблизно на 1%, продовживши спад третю сесію поспіль. Інвестори позитивно відреагували на повідомлення Катару про поступ у непрямих переговорах між Іраном і США, які стосуються Ормузької протоки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 2 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 70,8 -1,1% WTI 67,74 - 1,2% Urals 58,94 -0.87%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів (на 1,1%), до 70,8 долара за барель. Ціна на американську нафту марки ​West Texas Intermediate (WTI) впала на 84 центи (на 1,2%), до 67,74 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, напередодні обидва еталонні сорти нафти також подешевшали більш ніж на 1%, опустившись до найнижчих рівнів за останні чотири місяці.

Тиск на ринок посилили заяви Катару про прогрес у непрямих переговорах між США та Іраном щодо меморандуму, який у червні забезпечив припинення бойових дій. Водночас ознак досягнення довгострокової мирної угоди поки немає.

Додатковим фактором зниження цін стали очікування збільшення пропозиції. За даними Reuters, країни ОПЕК+ на засіданні в неділю можуть погодити чергове підвищення квот на видобуток нафти з серпня.

Водночас UBS знизив прогноз цін на Brent, пояснивши це прогресом у переговорах між США та Іраном і зростанням обсягів транспортування нафти через Ормузьку протоку. Попри це, у банку вважають, що ризики для ринку зберігаються, а говорити про повну нормалізацію ситуації поки зарано.

Додамо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.