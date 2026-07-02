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Цена нефти на 2 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Нефтяные котировки в четверг просели примерно на 1%, продолжив спад третьей сессии подряд. Инвесторы положительно отреагировали на сообщение Катара о продвижении в косвенных переговорах между Ираном и США, касающихся Ормузского пролива.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 2 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|70,8
|-1,1%
|WTI
|67,74
|– 1,2%
|Urals
|58,94
|-0.87%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 77 центов (на 1,1%) до 70,8 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 84 цента (на 1,2%), до 67,74 доллара за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, накануне оба эталонных сорта нефти также подешевели более чем на 1%, опустившись до самых низких уровней за последние четыре месяца.
Давление на рынок усилили заявления Катара о прогрессе в косвенных переговорах между США и Ираном по меморандуму, который в июне обеспечил прекращение боевых действий. В то же время, признаков достижения долгосрочного мирного соглашения пока нет.
Дополнительным фактором понижения цен стали ожидания увеличения предложения. По данным Reuters, страны ОПЕК+ на заседании в воскресенье могут согласовать очередное повышение квот на добычу нефти с августа.
В то же время UBS снизил прогноз цен на Brent, объяснив это прогрессом в переговорах между США и Ираном и ростом объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив. Несмотря на это, в банке считают, что риски для рынка сохраняются, а говорить о полной нормализации ситуации пока рано.
Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.