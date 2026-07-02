Цена нефти на 2 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Нефтяные котировки в четверг просели примерно на 1%, продолжив спад третьей сессии подряд. Инвесторы положительно отреагировали на сообщение Катара о продвижении в косвенных переговорах между Ираном и США, касающихся Ормузского пролива.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 2 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 70,8 -1,1% WTI 67,74 – 1,2% Urals 58,94 -0.87%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 77 центов (на 1,1%) до 70,8 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 84 цента (на 1,2%), до 67,74 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, накануне оба эталонных сорта нефти также подешевели более чем на 1%, опустившись до самых низких уровней за последние четыре месяца.

Давление на рынок усилили заявления Катара о прогрессе в косвенных переговорах между США и Ираном по меморандуму, который в июне обеспечил прекращение боевых действий. В то же время, признаков достижения долгосрочного мирного соглашения пока нет.

Дополнительным фактором понижения цен стали ожидания увеличения предложения. По данным Reuters, страны ОПЕК+ на заседании в воскресенье могут согласовать очередное повышение квот на добычу нефти с августа.

В то же время UBS снизил прогноз цен на Brent, объяснив это прогрессом в переговорах между США и Ираном и ростом объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив. Несмотря на это, в банке считают, что риски для рынка сохраняются, а говорить о полной нормализации ситуации пока рано.

Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.