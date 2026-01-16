Уряд очікує від НКРЕКП вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для стимулювання імпорту електроенергії

Уряд очікує від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для стимулювання імпорту електроенергії протягом доби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, наразі існує дисбаланс: нічні години імпорт електроенергії закуповується практично повністю, тоді як удень використовується менше 30% фізичних можливостей імпорту. Уряд уже надав НКРЕКП відповідні рекомендації та очікує на прийняття рішення найближчими днями.

Крім того, Шмигаль зазначив, що за дорученням уряду НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" та частина промислового комплексу будуть закуповувати не менше 50% своєї потреби в електроенергії з імпорту. Це дозволить вивільнити близько 1,5 ГВт для потреб населення.

Як повідомляється на сайті НКРЕКП, до порядку денного засідання регулятора 20 січня внесено питання про встановлення прайс-кепів з 31 січня 2026 року. Однак наразі передбачено залишити їх на нинішньому рівні.

На сьогодні максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) становлять:

00:00–07:00 та 11:00–17:00 — 5,6 тис. грн/МВт*год,

07:00–11:00 та 23:00–24:00 — 6,9 тис. грн/МВт*год,

17:00–23:00 — 15 тис. грн/МВт*год.

Мінімальний прайс-кеп на цих ринках — 10 грн/МВтгод. На балансуючому ринку (БР) максимальні ціни становлять 6,6 тис. грн/МВтгод у нічні години, 8,25 тис. грн/МВтгод у денні та 16 тис. грн/МВтгод у пікові години. Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт*год.

Потужність міждержавного перетину для імпорту електроенергії у січні складає 2450 МВт.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор і доручив уряду негайно спростити імпорт електроенергії.