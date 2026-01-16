Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Правительство ожидает от НКРЭКУ выравнивания дневных и ночных прайс-кепов для стимулирования импорта электроэнергии

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль считает, что смена прайс-кепов позволит увеличить импорт электроэнергии для населения / Верховная Рада

Правительство ожидает от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотра предельных цен на электроэнергию на спотовых рынках и выравнивания дневных и ночных прайс-кепов для стимулирования импорта электроэнергии в течение суток.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, существует дисбаланс: ночные часы импорт электроэнергии закупается практически полностью, тогда как днем используется менее 30% физических возможностей импорта. Правительство уже предоставило НКРЭКУ соответствующие рекомендации и ожидает принятия решения в ближайшие дни.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что по поручению правительства НАК "Нефтегаз Украины", "Укрзализныця" и часть промышленного комплекса будут закупать не менее 50% своей потребности в электроэнергии по импорту. Это позволит высвободить около 1,5 ГВт для нужд населения.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, в повестку дня заседания регулятора 20 января внесен вопрос об установке прайс-кепов с 31 января 2026 года. Однако в настоящее время предусмотрено оставить их на нынешнем уровне.

На сегодняшний день максимальные прайс-кепы на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) составляют:

  • 00:00–07:00 и 11:00–17:00 – 5,6 тыс. грн/МВт*ч,
  • 07:00–11:00 и 23:00–24:00 – 6,9 тыс. грн/МВт*ч,
  • 17:00–23:00 – 15 тыс. грн/МВт*ч.

Минимальный прайс-кеп на этих рынках – 10 грн/МВтч. На балансирующем рынке (БР) максимальные цены составляют 6,6 тыс. грн/мвтч в ночные часы, 8,25 тыс. грн/мвтч в дневные и 16 тыс. грн/мвтч в пиковые часы. Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт*ч.

Мощность межгосударственного пересечения для импорта электроэнергии в январе составляет 2450 МВт.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор и поручил правительству немедленно упростить импорт электроэнергии .

Автор:
Татьяна Гойденко