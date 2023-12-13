24 млн абонентів досі без зв’язку. У "Київстар" розповіли, як відновлюють мережу

Вже понад добу через хакерську атаку в Україні не працюють сервіси найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар". Спеціалісти "Київстару" разом з міжнародними компаніями змогли частково відновити роботу інтернету, але 24 млн абонентів все ще залишаються без мобільного зв'язку.

Про це у інтерв'ю Forbes розповів президент компанії Олександр Комаров.

За його словами, компанія співпрацює з американськими Microsoft та Cisco і шведською Ericsson, які допомагають відновити мережу. Окрім міжнародних партнерів, працюють також команди СБУ, Держспецзв’язку, CERT-UA.

"Ericsson залучена у відновлення інфраструктури. Microsoft є експертом у розслідуванні, бо нам потрібно зрозуміти першоджерело проблеми. Cisco – це наш постачальник всіх систем кіберзахисту", - розповів він.

На запитання про те, у скільки компанії обійдеться відновлення та коли запрацює зв'язок, Комаров відповів, що на даний час ніякі підрахунки не робилися, а відновити мобільні послуги важче, ніж фіксований інтернет для дому.

За його словами, найоптимістичніший сценарій – це те, що команда спеціалісті сьогодні почне відновлювати мобільний зв'язок, але є дуже великий відсоток того, що в процесі почнуть "вилазити" нові проблеми. Потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого програмного забезпечення.

"Нам потрібно відновити сервіс. Якби зараз сказали, що це буде коштувати $100 млн, але якимось чином усе це запрацює прямо за 1 хв, то ми б на це пішли. Ми надаємо критичні сервіси для українців, тому це інший рахунок. (…) Це складний ітераційний процес. З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку – ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку", - зазначив СЕО компанії.

Що сталося вранці 12 грудня

Нагадаємо, вранці 12 грудня в абонентів "Київстару"зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Комаров розповів, що мережа стала поводитися нетипово о 5:25 ранку і почала працювати з великими перебоями, що створило неймовірну кількість аномалій у системі.

"Ми були сфокусовані на цьому, тому що нам здавалося, що ця проблема була або на комутаційній системі, або на транспортній мережі", - сказав Комаров.

Через годину у компанії зрозуміли, що відбувається найбільша у світі хакерська атака на телеком-інфраструктуру і спрямована на те, щоб дійсно покласти радіомережу компанії. Щоб зменшити масштаб знищених даних, компанія фізично вимкнула зв'язок.

При цьому пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske повідомила, що сервіс "Національний роумінг" не працює, оскільки мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Збій у "Київстарі" призвів і до інших проблем. Наприклад, у Львові та Запоріжжі через відсутність звʼязку вуличне освітлення вимикали в ручному режимі. В Чернівецькій міські раді попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор за допомогою банківської картки. А в Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.